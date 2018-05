„Das Jahr 1938 möge für uns St. Pöltner aber ganz bedeutungsvoll werden“, meinte der damalige Bürgermeister Heinrich Raab von der Vaterländischen Front im Jänner in der St. Pöltner Zeitung. An eine politische Veränderung dachte er dabei aber nicht, sondern an das St. Pöltner Stadtjubiläum, das im September gefeiert werden sollte. Dazu kam es aber nicht.

Die Machtübernahme Hitlers wurde Anfang März auch in St. Pölten bejubelt. Schon am Abend des 11. März residierten die Nationalsozialisten im St. Pöltner Rathaus mit dem provisorischen Bürgermeister, dem Voith-Eisengießer Franz Hörhann, NSDAP-Kreisleiter Hans Doblhofer und Kaufmann Franz Pfister. Tausende St. Pöltner jubelten drei Tage später Adolf Hitler zu, als er in St. Pölten einfuhr, um im Hotel Pittner Kohlsuppe zu speisen. „Wir waren geblendet. Wir haben nur gesehen: Die da draußen haben etwas zu essen, wir nicht“, berichtete ein damals 15-jähriger Zeitzeuge von der Not.

Am Tag darauf verkündete das „Amtsblatt der landesunmittelbaren Stadt St. Pölten“, dass der Gemeindetag aufgelöst ist. Bürgermeister Heinrich Raab war seines Amtes enthoben und eingesperrt worden. Der Rathausplatz wurde in „Adolf-Hitler-Platz“ umbenannt. „Stolz und würdig hat sich St. Pölten eingegliedert in die Front des Nationalsozialismus, ehrenvoll ist es zurückgekehrt zum deutschen Reich“, schrieb das Amtsblatt.

Keine Berichte über Gräueltaten an Juden

Seit 1924 war Franz Mlcoch Chefredakteur der St. Pöltner Zeitung. Ihm warf das nationalsozialistische Regime politische Unzuverlässigkeit vor: Er hatte sich gegen den Nationalsozialismus „in besonders gehässiger Weise ausgelassen“ und wurde fristlos entlassen. Ihm folgte Ludwig Aufreither nach. Mit dem Anschluss kam das antisemitische Gedankengut hervor: „Kauft nur bei arischen Geschäftsleuten“ forderte die Zeitung am 17. März 1938.

Nicht berichtet wurde über die Gräueltaten gegen die jüdische Bevölkerung. Am 10. November 1938 marschierten an die 400 St. Pöltner vor der Synagoge auf. Das Innere des Gotteshauses wurde verwüstet, die Fenster eingeschlagen und die Torarollen verbrannt. Tags darauf begann die Zwangsarisierung von etwa 400 jüdischen Wohnungen, 137 Juden wurden verhaftet. Bis 1945 wurden insgesamt 310 St. Pöltner Juden ermordet.

Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt von direkten Kampfhandlungen bis 1944 verschont. Bis Kriegsende folgten aber zehn Bombenangriffe, bei denen 39 Prozent der Häuser zerstört und fast 600 Zivilpersonen getötet wurden.