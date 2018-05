Es ist wie ein Virus, den man sich eingefangen hat, wenn man bei einer Zeitung arbeitet: Man ist auf der Suche nach den besten Storys und Fotos, hat ein offenes Ohr für Neues und bleibt immer am Puls der Zeit – und man kommt davon nicht mehr einfach so los. So geht es jedenfalls NÖN-Mitarbeiter Hans Kopitz (75), der nicht nur viele Jahre in der Druckerei des Hauses arbeitete, sondern seit fast 40 Jahren Woche für Woche aus seiner Heimatstadt Herzogenburg berichtet.

„Da ich zwei Kleinkinder hatte und nebenbei ein Haus baute, wollte ich mich damals, als ein freier Mitarbeiter in Herzogenburg ausgefallen ist, nicht auf allzu viel einlassen. Und da bekam ich anfangs die Kirche und Feuerwehr zugeteilt“, erinnert sich Hans Kopitz.

Als er dann vor rund 18 Jahren in Pension ging, hieß es: „Jetzt hast du ja Zeit und machst das andere auch. Und ich machte“, schmunzelt Kopitz. Und er macht es mit Leidenschaft: „Das Schöne an der Zeitungsarbeit ist, dass man mit vielen interessanten Leute zusammenkommt – auch mit solchen, die sich dafür halten“, erzählt Kopitz.

„Bis nach China bin ich sogar gekommen“

Viele interessante Begegnungen und Erlebnisse hatte auch Leopold Wanderer während seiner NÖN-Karriere: „Bis nach China bin ich sogar gekommen“, erzählt der rüstige Totzenbacher. Der 91-jährige ist seit mittlerweile 65 Jahren bei der NÖN: „Meine ersten Artikel hab‘ ich noch in Kurrent geschrieben“, erinnert er sich. „Franz Inreiter hat mich damals eingeschult.“ Sein erster Bericht im Jahr 1953 handelte von einer Exkursion einer Gruppe Totzenbacher in die Steiermark zu einer Besamungsstation und einer Heutrocknungsanlage.

Geschrieben wurde damals noch mit der Hand, fotografiert analog. Heute hat Leopold Wanderer immer seine Digitalkamera dabei und schickt seine Fotos samt Berichten per E-Mail in die Redaktion, in der sie weiterbearbeitet werden. „Ich hab‘ alle Berichte und Fotos aufgehoben – in meiner gut organisierten Schlamperei. Einen Teil davon habe ich mittlerweile ins Museum in Totzenbach gegeben“, so Wanderer, der der älteste Mitarbeiter der St. Pöltner Redaktion ist.

Maria Prchal ist eine der Jüngsten im Team der St. Pöltner NÖN. Mit ihren 20 Jahren hat sie bereits vier Jahre Erfahrung gesammelt. | NOEN, Lisa Röhrer

Eine, die gute Chancen hat, einmal eine der am längsten dienenden NÖN-Mitarbeiter zu werden, ist Maria Prchal (20). Bereits mit 16 Jahren absolvierte sie ein Praktikum in der St. Pöltner Redaktion. Seither ist sie mit dem NÖN-Virus infiziert. Neben Schule und Studium arbeitet sie Woche für Woche in verschiedenen Bereichen der St. Pöltner und Pielachtaler Ausgabe mit. „Ich habe meine Zuständigkeiten immer wieder erweitert und verändert und so viel gelernt“, ist die Motivation der St. Pöltnerin ungebrochen.