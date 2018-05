1868 – das Jahr, in dem Kaiser Franz Joseph das Kaiserreich abschaffte und daraus die Österreich-Ungarische Monarchie machte. Franz Utsch von Gillenbach war damals Bürgermeister der aufstrebenden Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern. Die Stadtmauern waren gefallen, St. Pölten konnte sich entfalten, bekam Schulen, ein Krankenhaus, Kanalisation, ein Sommerbad, Gaslaternen und eine Zeitung. Denn Bischof Joseph Feßler erwarb am 8. Mai 1868 den St. Pöltner Boten, der vom Katholischen Preßverein in die St. Pöltner Zeitung umgewandelt wurde. Diese erschien ab 1. Jänner 1888 mit den neuesten Informationen. Ab 1889 wurde das Blatt in der eigenen Druckerei in der Linzer Straße 7 publiziert.

Von Anfang an hatte die Berichterstattung über das politische Geschehen große Bedeutung. Außerdem berichtete die St. Pöltner Zeitung ausführlich über das Geschehen in den Gemeinden, aber auch über wichtige Ereignisse in der Monarchie.

Von 1938 bis 1946 war die St. Pöltner Zeitung zu einem Propagandablatt der Nazis umfunktioniert. Während der Besatzungszeit war die

St. Pöltner Zeitung wieder eine wertvolle Informationsquelle für die Bevölkerung. Höhepunkt der Berichte waren die Staatsvertragsfeiern rund um den 15. Mai 1955.

Seit Oktober 1965 erscheint die St. Pöltner Zeitung mit dem Kopf „Niederösterreichische Nachrichten“: Rund 100 Jahre nach der Gründung hatte Chefredakteur Hans Ströbitzer 28 lokale Medien zur NÖN geformt, dem heute führenden Medium Niederösterreichs, sowohl im Print- als auch Online-Bereich.

Aus der St. Pöltner Zeitung wird die NÖN

1976 übersiedelten NÖN und Druckerei in das neu gebaute NÖ Pressehaus am westlichen Stadtrand. In den folgenden Jahrzehnten wurde die St. Pöltner Zeitung zum wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Stadt und berichtete über alle wichtigen Ereignisse in Stadt und Bezirk. Lokalpolitik, Chronikales, Sport, Kultur, Wirtschaft, Feste und Feierlichkeiten – kein lokales Ereignis, bei dem NÖN-Mitarbeiter nicht dabei waren, kein Aufreger, über den nicht berichtet, keine Veränderung, über die die Leser der St. Pöltner Zeitung nicht informiert wurden.

Seit Mai 2001 sind die Mitarbeiter der St. Pöltner Zeitung wieder direkt im Stadtgeschehen und berichten aus der Lokalredaktion in der Innenstadt, die seit 2017 im modernen Büro in der Rathausgasse 1 im ersten Stock zu finden ist.

Seit Februar 2018 ist dort Thomas Werth als Redaktionsleiter tätig, als Nachfolger von Chefredakteur Daniel Lohninger, der unterstreicht: „St. Pölten hat sich in den vergangenen 150 Jahren dynamisch entwickelt und mit ihr die St. Pöltner Zeitung, die heute für unabhängigen, kritischen und engagierten Journalismus steht. Deshalb ist die St. Pöltner Zeitung auch 150 Jahre nach ihrer Gründung in den meisten St. Pöltner Haushalten einfach unverzichtbar.“