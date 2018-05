Die St. Pöltner Zeitung, die vor 150 Jahren noch St. Pöltner Bote hieß, ist gewissermaßen der Urgroßvater der St. Pöltner NÖN. 1868 war St. Pölten ein Provinzstädtchen nahe der Reichshauptstadt Wien. Es wurde das 20. Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josephs gefeiert.

Die Zeitung umfasste acht Seiten, dicht bedruckt und ohne ein einziges Bild! Das Motto lautete: „Die Wahrheit macht frei!“ Ein hoher Anspruch – und erstaunlich aktuell in einer Zeit, in der Medien sich mit dem Vorwurf der „Lügenpresse“ und mit Fake news herumschlagen müssen. Der einige Jahre nach dem Erwerb gegründete Pressverein in der Diözese, der heute noch Miteigentümer der NÖN ist, benannte sie in „St. Pöltner Zeitung“ um.

Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute fortdauert. Die Pressvereine sollten nach dem Aufstieg der liberalen Presse als Gegengewicht das katholische Pressewesen stärken. Die Aufgabe besteht bis heute, wenngleich der Kulturkampf in diesem Sinne nicht mehr ausgetragen wird.

Der Anspruch der NÖN ist heute nicht anders als vor 150 Jahren: Die Leserinnen und Leser interessant, wahrheitsgetreu und möglichst objektiv zu informieren.

Auf weitere erfolgreiche 150 Jahre!