So legendär und tonangebend die St. Pöltner Zeitung und danach die NÖN in den vergangenen 150 Jahren waren, so legendär waren auch stets ihre Zeitungsmacher, Redakteure und journalistischen Urgesteine: Sogar Journalisten-Legende Hugo Portisch machte hier seine ersten journalistischen Schritte. Sein Vater Emil Portisch war ab 1945 Chefredakteur der St. Pöltner Zeitung.

Prägend für die Entwicklung der NÖ Nachrichten war der St. Pöltner Hans Ströbitzer (siehe Bild), der von 1964 bis 1995 als Chefredakteur den journalistischen Ton angab und während seiner Zeit an der Spitze der Zeitung die Auflage auf 600.000 Exemplare mehr als versechsfachen konnte. Der 2017 verstorbene studierte Staatswissenschaftler wurde unter anderem mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse und dem NÖ Kulturpreis ausgezeichnete.

Hans Ströbitzer wurde für sein publizistisches Werk vielfach ausgezeichnet. | privat

Lange Jahre stand Franz Inreiter der St. Pöltner Lokalausgabe der NÖN vor, unter seinen Nachfolgern waren die ehemaligen stellvertretenden NÖN-Chefredakteure Anton Johann Fuchs und Harald Servus sowie der jetzige Produktionsleiter Georg Schröder.

80 Jahre lang bereicherte der Pottenbrunner Journalist Karl Hufnagl die NÖN. Die Zeitungslegende verfasste 1929 als 17-Jähriger seinen ersten Artikel für die St. Pöltner Zeitung. Bis zu seinem Tod 2009 blieb er der NÖN treu und engagierte sich auch als 96-Jähriger noch journalistisch in seinem Heimat-Stadtteil Pottenbrunn und Kapelln.