Vom Polit-Skandal bis zur Goldenen Hochzeit, vom schweren Verkehrsunfall bis zur Jubiläumsfeier eines Vereins – egal was in der Region passiert, es ist Woche für Woche in einer der fünf NÖN-Ausgaben der St. Pöltner Zweigstelle zu lesen. In Summe werden mehr als 20.000 Seiten im Jahr produziert.

Wenn am Dienstag die St. Pöltner, Pielachtaler, Neulengbacher und Herzogenburger NÖN und am Mittwoch die Purkersdorfer NÖN dann mit ihren druckfrischen Ausgaben in den Postkästen oder Verkaufsstellen landen, dann bekommt man das Ergebnis einer arbeitsreichen Woche für die 54 Mitarbeiter.

Von der Konferenz zum fertigen Artikel

Der Auftakt dazu erfolgt in der Regel mittwochs bei der wöchentlichen Redaktionskonferenz im Stadtbüro in der Rathausgasse 1, wo sich die NÖN seit 2017 im modernen Büro im ersten Stock niedergelassen hat. Bei dieser Sitzung werden die Themen besprochen, Vorschläge gesammelt und die Zeitung grob durchgeplant. In enger Abstimmung mit der Anzeigenabteilung, ebenso wichtiger Bestandteil der NÖN, werden am Donnerstag die Inserate platziert und die Geschichten auf die jeweiligen Seiten aufgeteilt.

Den Rest der Woche verbringt das Team damit, Berichte zu recherchieren, Fotos zu machen und die Texte zu schreiben, ehe die fertigen Produkte (die St. Pöltner NÖN beispielsweise am Montag um 15 Uhr) der technischen Redaktion im Pressehaus überlassen werden. Diese sorgt dafür, dass die Seiten für die Druckmaschine vorbereitet werden.

Beeindruckende Online-Zuwächse

Aber auch zusätzlich zur frisch gedruckten Zeitung ist die NÖN immer am Puls der Zeit – dank NÖN.at. Die höchst erfolgreiche Entwicklung des Online-Auftritts der NÖN mit Rekordzuwächsen in den vergangenen Jahren ist nicht zuletzt ein Erfolg des St. Pöltner Lokalchannels. Durchschnittlich nutzten 2017 rund 61.000 Unique Clients pro Monat das aktuelle Online-Angebot.

Rechnet man die Besucher in den Bezirkschannels Herzogenburg, Pielachtal, Neulengbach und Purkersdorf dazu, waren es sogar mehr als 120.000 Unique Clients pro Monat. Im Vergleich zum Jahr davor entspricht das einer Steigerung von rund 38 Prozent. Auch im heurigen Jahr setzt sich der erfreuliche Trend fort. Im Jänner besuchten rund 128.000 Unique Clients die St. Pöltner Lokalchannels und riefen dabei mehr als 1,1 Millionen Seiten auf.