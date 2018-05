Die NÖN berichtet Woche für Woche über das Wichtigste in der Region – und auch die Mitarbeiter der St. Pöltner Zeitung können selbst viele Geschichten erzählen. Denn genau so vielfältig wie die NÖN berichtet, so ist auch das Team dahinter. 54 Mitarbeiter sind Woche für Woche im Einsatz. Und jeder Einzelne ist ein wichtiges Glied in der großen NÖN-Kette. Dazu zählen hauptberufliche Redakteure genauso wie freie Mitarbeiter, Anzeigenverkäufer ebenso wie Sekretärinnen.

Vor allem die freien Mitarbeiter sind es, die die NÖN so einzigartig machen. Sie sind in den Städten und Gemeinden verankert, dort vor Ort, wo sich das gesellschaftliche Leben abspielt – sei es am Fußballplatz, beim Dorffest oder anderen wichtigen Ereignissen. Während viele von ihnen, auf den Spuren von Hugo Portisch, während des Studiums ihre ersten Bekanntschaften mit dem Journalismus machen, sind andere wie Hans Kopitz auch noch dann für die NÖN aktiv, wenn sie eigentlich schon ihren Ruhestand genießen könnten (siehe auch Seiten 14 bis 16).

Durch die vielfältige Berichterstattung ist auch das Handwerk, das Nachwuchs-Journalisten bei der NÖN erlernen, in der Branche hoch angesehen. Nicht zuletzt deshalb haben viele Redakteure im Bundesland ihre ersten journalistischen Erfahrungen bei der NÖN gesammelt. Aber auch eine interne Karriere ermöglicht die Ausbildung bei der NÖN: So hat der Großteil der derzeit angestellten Mitarbeiter in der St. Pöltner Zeitung selbst einmal bei der NÖN klein angefangen.