Vergünstigt zur „Haus & Garten 2018“ in die Arena Nova.

Von 22. bis 25. Februar findet in der Arena Nova in Wiener Neustadt die Messe „Haus & Garten 2018“ statt. Mehr als 200 Aussteller präsentieren neueste Trends und Ideen, die die eigene Wohnoase perfekt in Szene setzen. Ob Hausbau und Umbau, Tipps für zeitgemäßes Wohnen bis hin zur Gartengestaltung, die thematische Bandbreite ist groß wie nie zuvor. Für Planer, Bauer und Gartenfreunde ist die Messe eine ideale Möglichkeit, um sich über die Vielfalt an Neuheiten einen Überblick zu schaffen. Interieur und

Dekoration für Haus und Garten stehen im Fokus der Messe.

Infos zur Messe auf www.arenanova.com

NÖN-AboClub-Vorteil:

Am 22. und 23. Februar 2018 gilt für NÖN-AboClub-Mitglieder: 1 + 1 gratis!

Beim Kauf einer Eintrittskarte zum Vollpreis ist die zweite Karte kostenlos.

Und so geht’s:

Kupon ausdrucken oder aus Ihrer NÖN ausschneiden, ausfüllen und gemeinsam mit der NÖN-AboClub-Karte an der Kassa vorweisen.

Das Angebot ist nur am 22. und 23. Februar 2018 gültig!

