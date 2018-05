Stille Nacht – eine sommerliche Weihnachtsposse

7 Euro Rabatt für NÖN AboClub-Mitglieder von 23. Juni bis 22. Juli

Sie wollen wissen, warum Weihnachten im Hochsommer stattfinden muss? Feiern Sie einfach mit an der festlich gedeckten Tafel in Laxenburg. Wozu ein übermotivierter Angestellter und seine patente Ehefrau fähig sind, um dem Schicksal einen kleinen Schubs in Richtung Glück zu geben, ist erstaunlich. Mit im Boot sind auch deren lebenshungrigte Tochter und ihr kunstbeflissener Lover. Ein liebestoller Kleiderbügel-Fabrikant samt attraktiver Pflegekraft setzt einem absurden Weihnachts-Wahnsinn die Krone auf. Der schweigsame Untermieter namens Richard Wagner verleiht dem Ganzen mehrer musikalische Noten. Regie führt niemand anderer als der Schauspieler, Kabarettist und Intendant Adi Hirschal.

NÖN-AboClub-Mitglieder erhalten für die Vorstellungen von 23. Juni bis 22. Juli die Tickets in der Kategorie II um € 22,– statt um € 29,–!

Vorstellungsbeginn jeweils um 16:30 Uhr, bitte beachten Sie ca. 20 Minuten Wegzeit von den Parkeingängen Parkhaupteingang (P1) undReitstall (P2) sowie ca. 30 Minuten Wegzeit vom Parkeingang Erholungszentrum (p3)

Buchungen mit dem Kennwort „NOEN“ bei Wien-Ticket (01/58885). Infos zum Stück auf www.kultursommerlaxenburg.at