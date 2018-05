Über 4.000 Live-Auftritte, rund 400 TV-Sendungen, mehrfache ausgezeichnet mit PLATIN und GOLD, rund 2 Millionen verkaufte Tonträger und Millionen von Kilometern unfallfrei auf den Straßen unterwegs. Das sind triftige Gründe zum Feiern und das werden die 4 Herren aus der Steiermark in diesem Sommer auch tun.

Am 4. Mai erscheint das neue Album „Owa heit do GEMMA FEIERN“ mit 15 brandneuen Titeln, die beweisen, dass es bei den Edlseern noch lange nicht leise wird! Im Juni stechen sie bei der „Jubiläums-Kreuzfahrt“ in See und im Juli beehren sie den beliebten Marienwallfahrtsort Mariazell.

Nach einer Fußwallfahrt von Birkfeld, dem Heimatort der Edlseer, nach Mariazell wird von 6. bis 8. Juli mit rund 10.000 Volksmusikfans gefeiert. Mariazell erwartet das größte Festzelt der Ortsgeschichte. Am Freitag, den. 6 Juli, startet das Spektakel mit Silvio Samoni, Marlena Martinelli, natürlich den Edlseern und als Stargast Nik P. & Band. Der Samstag startet gemütlich mit einem Fanwandertag, am Abend gibt es Stimmungskonzerte und die Gastgeber live. Am letzten Festtag lädt das ORF-Ratio zum Frühschoppen, für die musikalische Unterhaltung sorgen die Edlseer, Ursprung Buam und das Schneiderwirt Trio.

Infos zum gesamten Festprogramm auf www.edlseer.at

