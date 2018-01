Ermäßigt zu den „Flying Pickets – Strike again“.

Am 16. Februar 2018 treten die Flying Pickets mit „Strike again“ im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf auf. Durch Österreich zu touren ist für die Flying Pickets immer wieder etwas Besonderes. Hier belegten sie mit „Only You“ 1983 wochenlang Platz 1 in den Charts, hier spielten sie auch zwei ihrer bisherigen Alben ein.

Neben den Songs ihrer letzten CD werden die Flying Pickets selbstverständlich auch alle anderen Hits im Gepäck haben: von „Remember This“ und „When You Are In Love“ bis zu „Purple Rain“, „Englishman In New York“, „Billy Jean“ und „Mama Lou“.

