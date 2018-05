In der rasanten Verwechslungskomödie, die im Paris der 1930er Jahre angesiedelt ist, lässt Ken Lugwig seine berühmten Figuren aus „Otello darf nicht platzen“ einmal mehr auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Wenige Stunden vor der großen Premiere ist Produzent Henry Saunders noch bester Dinge. Doch da hat er die Rechnung ohne den amourösen italienischen Superstar Tito Merelli und seine heißblütige Frau Maria gemacht… Ein Abend voller überraschender Wendungen, mit liebevoll-ironischem Blick auf die Irrungen und Wirrungen des Showbussines und vor allem: Zum Schreien komisch! In diesem Sinne: „The show must go on!“

Die Wachaufestspiele finden im ansprechenden Renaissance-Ambiente des Teisenhoferhofs in Weißenkirchen statt. Die romantischen Arkadengänge umschmeicheln den Hof, der neben den Festspielen auch Vorträge, Wein- und Kreativseminare sowie das Wachaumuseum beherbergt.

Weitere Infos unter www.wachaufestspiele.com

17. Juli bis 25. August

