Rabatt für „Agricola – Das 1. Varieté am Bauernhof“.

Die 7. Spielsaison von „Agricola – Das 1. Varieté am Bauernhof“ steht unter dem Motto „Agricola goes to Hollywood“. Das fantastische Genuss-Spektakel entführt die Gäste in die glamouröse Welt der Traumfabrik Hollywoods. Das Publikum schlüpft dabei in die Rolle der VIPs am Red Carpet und geht auf Tuchfühlung mit den berühmtesten Stars, Diven, Helden und den größten Komikern der Leinwandgeschichte.

Abgerundet wird das Programm von einem exquisiten 4-Gänge-Menü.

Infos zum aktuellen Programm „Agricola goes to Hollywood“ hier.

AboClub-Vorteil:

NÖN-AboClub-Mitglieder erhalten bis 29. April 2018 einen Rabatt von 10%.

Ermäßigung gültig für maximal 2 Erwachsenentickets je nach Verfügbarkeit, nicht in bar ablösbar.

Ermäßigte Tickets mit Kennwort „NÖN” und Angabe der NÖN-Abonummer unter Tel. 07489/286464 oder per Mail an office@ramsauhof.com