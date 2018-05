Seit kurzem hat die Bäckerei Hager das Sankt Pöltner“ Brot im Sortiment. Nur die feinsten Zutaten kommen in den Laib. Gekochte Erdäpfel, Joghurt und Topfen machen die Krume saftig, die Zubereitung von Hand und eine ausgefeilte Backmethode sorgen für eine knusprige Kruste. Gerösteter Waldstauderoggen verleiht dem Brot eine leicht würzige Note.

Mitglieder des NÖN AboClubs erhalten von 15. bis 30. Mai einen knusprig-frischen Laib Original St. Pöltner Brot der Firma Hager um nur € 1,50 statt 3,69.

Das Angebot ist in allen Hager Filialen in St. Pölten, Böheimkirchen, Herzogenburg, Krems, Ober-Grafendorf, Tulln und Wilhelmsburg sowie in den mobilen Filialen erhältlich (solange der Vorrat reicht). Gültig für 1 Laib St. Pöltner Brot im Aktionszeitraum 15. – 30. Mai 2018

