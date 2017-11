Wer gerne einen entspannten Skiurlaub am Hochkar und Ötscher verbringen möchte, sollte unbedingt mitmachen, zu gewinnen gibt es Folgendes:

2 Erwachsenenskipässe für 2 Tage inklusive 1x Mittagessen für 2 Personen im Ötschertreff oder der Eibenhütte in Lackenhof am Ötscher (Skipässe gültig in den Skigebieten Hochkar und Ötscher an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Winter 17/18, keine Verlängerung möglich).

Hochkar und Ötscher die alpinen Skigebiete ganz in Ihrer Nähe –40 Kilometer perfekt präparierte Pisten für jede Könnerstufe, Snow Trail mit Steilkurven und Wellenbahn, Renn- und Trainingsstrecken auf FIS Niveau, neues Kinderland mit großem Zauberteppich am Ötscher, all das bieten die Skigebiete Hochkar und Lackenhof am Ötscher.

Also nichts wie hin!

Ötscher