Ein Ausflug ins Waldviertel hat immer einen eigenen Reiz, auch im Spätherbst und Winter und vor allem im Advent. Das Kräuterpfarrer-Zentrum ist da ein besonderer Anziehungspunkt. Schon beim Eingang umgibt einen der Duft von Tee und Kräutern.

Sehen Sie sich um in unserem vielfältigen Angebot an g’sunden Sachen und schönen Dingen.

Wir bieten ein reiches Angebot an Kräutertees, Likören, Kosmetika und anderen g’sunden Naturprodukten. In der Weidinger-Ausstellung können Sie diesen Meister der Naturheilkunde in Bild und Ton erleben. Sein Kräuterpfarrer-Nachfolger Benedikt setzt das Werk mit jugendlichem Schwung und Charisma fort.

Auf der Suche nach originellen Geschenken wird man hier fündig. Eine Auswahl finden Sie auf unserem Weihnachts-Folder oder auch im Webshop www.kraeuterpfarrer.at

Freundliche Bedienung und kompetente Beratung werden bei uns groß geschrieben. – Wir freuen uns auf Ihren Besuch!