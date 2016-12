Bestmanagement verlost 1x 2 Tickets für 4 verschiedene Events:

Neujahrskonzert 2017 - giovanni orchestra salzburg

Montag, 2. Januar 2017

um 19:00 Uhr (Einlass um 18:30 Uhr)

Ober-Grafendorf - Pielachtalhalle, Raiffeisengasse 9

Feiern Sie mit uns das Neue Jahr 2017 mit dem

„giovanni orchestra salzburg“ - Kammerorchester aus Mitgliedern des Mozarteum Orchesters Salzburg.

Lange Nacht des Kabaretts - Wir spielen so lange sie wollen

Freitag, 3. Februar 2017

um 20:00 Uhr (Einlass um 19:30 Uhr)

Ober-Grafendorf - Pielachtalhalle - Raiffeisenstraße 9

Die Lange Nacht des Kabaretts

Seit 18 Jahren ist die österreichweite Tour der „Langen Nacht des Kabaretts“ eine Fixgröße der Kleinkunst-Szene.

Die größten Talente des Landes präsentieren gemeinsam Ersponnenes und die Highlights aus ihren aktuellen Programmen.

Lisa Eckhart, eine junge Steirerin, kroch aus der verbrannten Erde der deutschen Poetry Slam Szene, um sich in der Kabarettszene Österreichs mehr Raum zu verschaffen.

Daniel „Düsi“ Lenz, der Ex-Schienentröster aus Tirol reißt sich in seinem Programm „fauLENZen“ keinen Haxen mehr aus.

Maurer & Novovesky überzeugen mit ihrem ersten Programm „BALD“: einer ausgezeichneten Mischung aus Action, Erzählungen, Sketches, Slapstick und Musik.

Berni Wagner ist ein Kabarettistensetzling aus Oberösterreich und Gewinner des renommierten Grazer Kleinkunstvogels 2013 (Jury- und Publikumspreis).

Markus Hirtler - Erwartungen und andere Dummheiten

Donnerstag, 16. Februar 2017

um 19:30 Uhr (Einlass um 19:00 Uhr)

St. Pölten - Kulturhaus Wagram - Oriongasse 4

Markus Hirtler, der auch mit fünf Programmen über die gewitzte Altenheimbewohnerin Österreichs Hallen füllt, steht ab Februar 2016 einmal ganz ohne Stützstrumpf und Perücke auf der Bühne -­‐ einfach als Markus Hirtler. Erwartungen sind entscheidend für das Ge-­‐ und Misslingen von Beziehungen. Was erwarten wir von unseren Kindern, Partnern, Flüchtlingen, was von uns selbst? Wie soll sich der Andere verhalten? Was machen unsere unausgesprochenen Erwartungen, während wir warten? Was haben Gott, Notar, Schule, Finanzamt und Gesundheitssystem damit zu tun? Ernst, witzig, abstrus… ob es Markus Hirtler gelingt, Ihre Erwartungen zu erfüllen?

Klaus Eckel - Zuerst die gute Nachricht

Samstag, 18. Februar 2017

um 20:00 Uhr (Einlass um 19:30 Uhr)

St. Pölten - Stadtsaal City Hotel - Völklplatz 1

ie sind sicher anders. Sie verwenden regelmäßig Zahnseide, lassen nur fair gehandelten Kaffee in Ihre Tasse rinnen und dehnen sich vorm Morgensport. Ihr Mittagsteller ist stets befreit von Gluten, gesättigten Fettsäuren und Zucker. Sie erdrücken Ihren Partner mehrmals täglich mit Komplimenten und lieben bei Ihren pubertierenden Kindern besonders die spontanen Schreianfälle. Sie vergönnen Ihrem neuen Nachbarn das größere Haus, mit der größeren Garage, in die er gerade seinen neuen SUV parkt. Sie umarmen Migranten und Heimatverbundene gleichzeitig und sind auf die Partei, für die Sie sich bei der letzten Nationalratswahl entschieden haben, nach wie vor stolz. Sie bezahlen jede Sonntagszeitung, parken mit ihrem Auto nie auf dem Gehsteig und wußten bis jetzt nicht, dass man eine Putzfrau auch ohne Rechnung bezahlen kann. Sie spenden für Eisbären, Homöopathen ohne Grenzen und mittlerweile für Volkswagen.

Und falls Sie das alles nicht sind: "Welcome to my world!"

http://bestmanagement.at/