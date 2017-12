Gewinne 1x Kellerrundgang mit Weinprobe für 2 Personen.

Dem Wein auf der Spur: Die LOISIUM WeinErlebnisWelt & Vinothek

In der LOISIUM WeinErlebnisWelt & Vinothek in Langenlois, der größten Weinstadt Osterreichs, begeben sich Gaste auf die Spur der edelsten Gewachse des Landes. Die faszinierende Welt des Weines ist hier in und unter der Stadt zu entdecken: Unter den Weinbergen schlangelt sich ein 1,5 Kilometer langes und bis zu 900 Jahre altes Labyrinth aus Kellergangen.



Dort werden iiber 18 einzigartig kiinstlerisch und spielerisch gestaltete Stationen, Fakten, Geschichten und Mythen rund um den Wein erleb- und spürbar gemacht. Sie erzahlen, wie sich die Traube in Wein verwandelt, wie sich Wetter, Mond und Boden auf diesen auswirken oder wie Winzerinnen und Winzer vor 100 Jahren gelebt und dieses uralte Handwerk ausgeiibt haben.

