Am Morgen des 24. Dezember sehen sich die Bewohner eines Dorfes mit einer unangenehmen Überraschung konfrontiert: In der Nacht hat ein Dieb zugeschlagen.

Hans Pertinger schloss das Stalltor hinter sich und trat in den Hof hinaus. Sofort begrüßte ihn die Kälte mit eisiger Umarmung, als hätte sie nur auf ihn gewartet. Es war noch früh am Morgen. Erst in einer halben Stunde würde die Sonne aufgehen. Er blieb stehen und blickte zum Himmel. Kein Stern war zu sehen. Soweit das Auge reichte, erstreckte sich eine dichte Wolkendecke. Doch irgendwo da oben musste noch der Vollmond stehen, denn die Wolken strahlten ein milchig-weißes Licht aus, das Hof, Wiesen und Wälder verzauberte.

Ihn fröstelte. Eine Tasse heißen Kaffees wäre jetzt gut. Er zog die Jacke enger um den Körper und beschloss, wieder in die Stube zurückzugehen, da klopfte es am Hoftor.

„Wer ist da?“, rief er laut. „Das Tor ist offen. Komm' nur herein!“

Langsam schwang das Tor mit leisem Knarren auf und das gutmütige Gesicht des Bichler-Toni erschien.

„Guten Morgen, Toni. Was gibt’s denn so früh?“

„Morgen, Herr Bürgermeister. Ich komm‘ direkt vom Hauptplatz. Unser Christbaum wurde gestohlen!“

„Was? Das gibt’s ja nicht!“

„Ich hab’s zuerst auch nicht geglaubt. Aber er ist weg!“

„Wenn du es sagst, Toni. Ich komm‘ gleich mit dir mit.“

Vom Hof des Bürgermeisters zum Hauptplatz waren es nur wenige Schritte. Schon bald sah Hans, dass die vertraute, beleuchtete Silhouette des Weihnachtsbaums in der Mitte des kleinen Platzes vor der Kirche fehlte. Rings um die Stelle, an der Baum gestanden war, hatten sich schon einige Menschen gruppiert.



Der Leherbauer war darunter, und auch der Matthias vom Wildhof. Weiter hinten standen noch Rudi Fuchs und Sepp Herberdinger zusammen.

„Gut, dass du da bist, Hans“, sprach ihn der Leherbauer an, als er zur Gruppe trat. „Ich hab‘ den Toni gleich zu dir geschickt, als ich das gesehen hab'. Die Dieb' werden heutzutage auch immer frecher. Einen Christbaum stehlen. Und das auch noch am vierundzwanzigsten Dezember. Wer kommt denn bloß auf so eine Idee?"

„Ja, hat denn niemand was gesehen?“, fragte Hans.

„Nein, niemand“, antwortete Rudi.

„Ich auch nicht, Herr Bürgermeister“, warf Toni ein.

„Gibt es keine Spuren, keinen Verdacht?“ Hans sah in die Runde, doch alle schwiegen. „Na gut. Es ist ein wenig dunkel hier. Hat jemand eine Taschenlampe bei der Hand?"

„Hier!“, sagte der Leherbauer verdächtig schnell und zog einen Handscheinwerfer hinter seinem Rücken hervor. Er knipste ihn an.

Der grelle Lichtstrahl ließ Hans die Augen zusammenkneifen.

„Aber Leherbauer“, meinte er. „Den hast du doch zuletzt abliefern müssen. Du tust eh nicht mehr Saujagern damit, oder?“

„Nein, nein“, beschwichtigte der Leherbauer, während er den Lichtkegel über den Platz tanzen ließ. „Ich brauch' ihn nur, wenn ich den Traktor reparier'. Aber schaut, da ist was.“ Er deutete aufgeregt in Richtung der Kirchengasse.

Tatsächlich, beim Eingang zur Kirchengasse lag eine kleine rote Christbaumkugel.

„Dorthin hat er ihn geschleppt!“, rief Rudi. „Mir nach!“

Sie liefen in die Gasse hinein. Hans hob die rote Glaskugel auf und barg sie in seiner Hand.

„Da vorn ist noch eine!“, rief Mathias.

„Und dort, vor dem Greißler, liegt ein ganzer Haufen von zerbrochenen Kugeln.“

Sie blieben vor dem Geschäft stehen. Über den dunklen Fenstern war ein breites Schild mit den Lettern „Lebensmittel“ angebracht. Darunter stand, in deutlich kleinerer Schrift, der Name des Besitzers: „Adnan Celik.“

„Wusste ich es doch“, murmelte Rudi. „Adnan, dieser Moslem, hat uns den Baum geklaut!“

„Halt deinen Mund, Rudi“, befahl Hans, ging zur Tür und klopfte heftig dagegen. „Adnan: Aufmachen!“

Im ersten Stock des Hauses ging das Licht an, das Fenster wurde geöffnet und Adnan lehnte sich heraus.

„Wer hämmert da gegen meine Tür?“ Er räusperte sich. „Ah, der Herr Bürgermeister. Was gibt es denn?“

„Man hat uns den Weihnachtsbaum gestohlen und durch die Gasse hier abtransportiert. Vor deinem Haus liegen ein paar Christbaumkugeln. Hast du eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?“

„Er war’s doch“, flüsterte Rudi.

„Ruhig bist!“, schnappte Mathias.

„Ich hab‘ nichts gesehen“, sagte Adnan. „Aber ich komme runter.“

Gleich darauf öffnete sich die Tür und Adnan, gekleidet in Pyjamahosen und einem dicken Parka, trat auf die Straße. Rudi ging sofort auf ihn zu.

„Adnan, ich frag‘ dich jetzt…“

„Da drüben liegt noch eine Kugel!", unterbrach ihn der Leherbauer und alle sahen zu ihm hin.

„Rudi, was wolltest du fragen?“, wollte Adnan wissen.

„Nichts, nichts“, beeilte sich Rudi, zu antworten.

„Wenn du meinst.“ Adnan wandte sich zu Hans. „Ich helfe euch suchen.“

Sie gingen weiter die Gasse hinunter. Nach dem letzten Haus öffnete sich das Feld. Leherbauers Scheinwerfer leuchtete die Straße entlang. Der Lichtstrahl reichte gerade noch bis zum Haus vom alten Schnattl, das etwas außerhalb des Dorfes stand. Der Leherbauer beugte sich nach vor, um besser zu sehen.

„Das war’s dann“, meinte er nach einer Weile und zuckte dabei resigniert mit den Schultern.

Hans folgte mit seinem Blick dem Lichtstrahl der Lampe. Kurz war ihm, als ob er etwas Goldenes hatte aufblitzen gesehen.

„Ich glaube, da war noch etwas“, sagte er. „Gehen wir nach vor zum Schnattl.“

Sie setzen sich in Bewegung.

Tatsächlich, vor Schnattls kleinem, windschiefem Haus lag eine goldene Christbaumkugel. Die Gartentür war offen. Im Garten lagen jede Menge Tannenzweige und auch einige zerbrochene Christbaumkugeln.

„Ich glaub‘, wir haben unseren Dieb!“, meinte Hans und klopfte an Schnattls Tür.

„Es ist offen!“, tönte die krächzende Stimme des alten Schnattl.

Hans betrat die Stube als erster. Hinter ihm drängten sich alle anderen hinein. Es war wohlig warm. Im offenen Kamin prasselte ein Feuer, in dessen Widerschein ein mit Christbaumschmuck überladener Tannenbaum in hunderten Farben glitzerte. Schnattl hatte, wie es aussah, den gut vier Meter hohen Baum halbiert, den oberen Teil aufgestellt, mit der gesamten Weihnachtsdekoration versehen und das restliche Holz in den Kamin geworfen.

„Schnattl, was hast du dir dabei gedacht?“, fragte Hans.

Der Alte blickte betrübt zu Boden.

„Ich weiß, ich hätt' das nicht tun sollen, aber …“

„Aber was, Schnattl?“, herrschte der Leherbauer ihn an.

„Ich bin allein. Mit der Pension kann ich gerade Essen und Strom bezahlen. Ich kann mir keinen Baum mit schönem Christbaumschmuck leisten. Und morgen, morgen ist Weihnachten auch schon vorbei und keiner schaut den Baum mehr an.“

„Schnattl“, seufzte Hans. „Das sehe ich ja alles ein. Aber es ist Diebstahl. Ich muss das zur Anzeige bringen.“

„Kann man nicht …“ Schnattls Stimme verlor sich in der Stille.

„Nein, da gibt’s keine Ausnahme“, ergriff der Leherbauer das Wort.

„Lasst ihn in Ruhe“, ertönte auf einmal eine helle Mädchenstimme von der Tür her.

Alle drehten sich gleichzeitig um. In der Tür stand ein etwa zehnjähriges, ärmlich gekleidetes Mädchen.

„Wer bist denn du?“, fragte Hans.

„Ich heiße Susu. Susu Sirtjesch“, sagte das Mädchen. „Meine Familie und ich sind vor kurzem hierher geflüchtet. Wir sind in der Nähe untergebracht.“

„Und wieso mischt du dich hier ein?“, knurrte der Leherbauer.

„Lasst ihn bitte in Ruhe. Es ist doch Weihnachten. Bei uns ehrt man die Alten.“

Die Männer sahen sich an. Für eine Weile hörte man nur das Knacken des brennenden Holzes im Kamin.

„Gut, Leute“, sagte Hans schließlich. „Das Mädchen hat Recht. Es ist Weihnachten. Gehen wir.“

Die anderen nickten.

„Schöne Weihnachten, Schnattl“, sagte Hans.

„Schöne Weihnachten, Hans.“

Sie gingen zur Tür hinaus. Draußen war es bereits hell. Es hatte leicht zu schneien begonnen.

„Wir werden weiße Weihnachten haben“, sagte der Leherbauer und blickte zum Himmel. „Endlich wieder. Wunderschön.“

Hans blickte sich um.

„Wo ist denn das Mädchen?“

Es war nirgends zu sehen.

Hans forschte später noch nach, aber keiner kannte das Mädchen und auch im Umkreis des Dorfes war niemals eine Flüchtlingsfamilie untergebracht gewesen.

Frage: Wer hat das Mädchen geschickt?

