1. Vereinte Kräfte

Die BMW Hybrid Modelle vereinen alle Vorteile des BMW TwinPower Turbo Verbrennungsmotors und des Elektroantriebs eDrive.

BMW

2. Hohe Reichweite

Mit bis zu 48 km rein elektrischer Reichweite können die im Durchschnitt täglich gefahrenen Strecken problemlos zurückgelegt werden. Dank dem Verbrennungsmotor ist die Reichweite auch auf Langstrecken garantiert.

BMW

3. Einfach aufladen

Mit der Plug-In Hybrid Technologie wird Aufladen einfach: an der herkömmlichen Steckdose, über die BMW Wallbox/Wallbox Pro oder an einer der 2.370 E-Tankstellen in Österreich.

BMW

4.Niedrige Kosten

Durch den Entfall der Nova zahlen Sie deutlich weniger Steuern bei der Anschaffung von Fahrzeug und Zubehör. Zusätzlich senkt der Elektroantrieb die motorbezogene Versicherungssteuer und den Sachbezug bei Firmenfahrzeugen.

BMW

5. Das Tüpfelchen auf der iPerformance.

Ob BMW 2er Active Tourer, BMW 3er Limousine, BMW X5 oder BMW 7er Limousine. Bei BMW gibt es für jeden Anspruch den passenden Plug-In Hybriden.

BMW

Jetzt alle Gründe erfahren auf bmw.at/iperformance