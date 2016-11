Bewegung – der Einstieg in ein aktives Leben

Mehr Bewegung in seinen Alltag zu integrieren bedeutet nicht, von heute auf morgen Leistungssport zu betreiben. Vielmehr trainieren wir unseren Körper über jede kleine Aktivität im Alltag. Egal ob wir Spazieren gehen oder Fahrrad fahren,– unsere Muskulatur unser Knochen und Immunsystem werden damit gestärkt. Gerade einzelne kleine Aktivitäten summieren sich und entfalten eine schützende Wirkung.

Gehen ist die ursprünglichste und natürlichste Art der Fortbewegung. Weite Strecken zu Fuß zurückzulegen gehörte über Jahrtausende hinweg zum Alltag des Menschen. Mittlerweile ist das Zufußgehen aus der Mode gekommen. Zu Unrecht. Denn es ist die einfachste aller Fortbewegungen. Wer geht, muss sich nicht anstrengen. Es passiert einfach wie das Atmen. Wer gehen will, kann einfach loslegen. Ein paar Schritte zu Fuß lassen sich im Alltag immer einbauen.

Wie auch wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, stärken besonders Spaziergänge und Aufenthalte im Wald unser Immunsystem auf vielfältige Weise. Dies funktioniert über Terpene – die Botenstoffe der Bäume und Pflanzen untereinander.

Lieblingsbewegung finden

Sie haben noch nicht die richtige Bewegung gefunden. Probieren Sie einfach etwas Neues: Schwimmen, Laufen, Radfahren, Rudern, Skilanglauf, Nordic Walking, Aquajogging

Der neueste Trend hierzu nennt sich „Shinrin yoku“! Waldbaden ist in Japan ein fester Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. Das ist nicht nur ein einfacher Waldspaziergang sondern ein „Eintauchen“ in die Welt des Waldes!

