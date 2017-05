ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Die Planung einer Küche erfordert viel Fachwissen, das sich Marcus Weber in der Leiner Küchenakademie angeeignet hat. Seit Abschluss des Kurses, der vom AMS projektfinanziert und in Kooperation mit dem WIFI durchgeführt wird, gestaltet er Küchenlandschaften – vom High-Tech-Herd bis zur stilvollen Bar. Er ist einer von rund 6.000 Beschäftigten der Kika/Leiner Gruppe in Österreich, die rund 48 Möbelhäuser führt. „Von der Anfertigung, über den Verkauf, bis zur Montage wird alles gemacht. Dazu braucht es kompetentes Personal. Bei der Suche unterstützt uns das AMS tatkräftig“, so Martina Wasser, Personalverantwortliche bei Leiner.

Beständige, kompetente AMS-Beratung

Seit zehn Jahren berät Markus Tobolka, Key Account Manager beim AMS Niederösterreich, das Unternehmen: „Neben projektfinanzierten Ausbildungen nutzt Leiner das Angebot der Personalsuche. Abgestimmt auf das Stellenprofil suchen wir die geeigneten Personen aus. Das Unternehmen erspart sich so Zeit und Geld.“ Die effiziente Zusammenarbeit überzeugt auch Martina Wasser von Leiner: „Mit Hilfe des AMS kommen wir an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber heran, die wir auf normalem Wege nicht erreichen würden. Klare Kommunikation und rasche Umsetzung zeichnen das AMS als starken Partner aus.“

AMS ON TOUR 2017

Die AMS-Berater/innen des Service für Unternehmen sind im April und Mai 2017 wieder verstärkt unterwegs zu Betrieben. 71.000 Unternehmen vertrauen bereits auf das AMS.

