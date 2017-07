Absolventen von Master- und Universitätslehrgängen gehören zu den Spitzen der heimischen Wirtschaft. Ein akademischer Abschluss ist daher nach wie vor eine wichtige Qualifikation um eine Führungsposition zu übernehmen. Ein am WIFI erworbener akademischer Grad ist in der Wirtschaft längst zu einem anerkannten Markenzeichen geworden. Das ist vor allem mit der hohen Praxisorientierung der akademischen Lehrgänge am WIFI begründet.

Theorie + Praxis = Erfolg

Die Berufsakademie Handel bietet engagierten Handels-, Vertriebs-, Innen- und Außendienstmitarbeitern die Chance, sich auf akademischem Niveau auf Führungsaufgaben oder auch auf die Selbstständigkeit vorzubereiten – auch ohne Matura. Voraussetzung ist nämlich vor allem die einschlägige Berufspraxis. Sie Berufsakademie Handel eröffnet damit auch Lehrabsolventen die Chance zum akademischen Abschluss. Der Lehrgang, der in Kooperation mit der FHWien der WKW durchgeführt wird, schließt nach vier Semestern mit dem Titel „Master of Science“ ab.

Vom Meister zum Master

Wenn Unternehmen wachsen, werden auch die Führungsaufgaben komplexer. Unternehmer/innen und Führungskräfte können sich dafür akademisches Know-how erwerben - im Universitätslehrgang MSc Angewandtes Unternehmensmanagement. Der Universitätslehrgang ist eine praxisorientierte akademische Weiterbildung und kann berufsbegleitend innerhalb von 4 Semestern absolviert werden, und wird in Kooperation mit der Fachhochschule Wien der WKW durchgeführt.

Food Designer betreten Neuland

Mit dem akademischen Lehrgang „Food Design“ erweitert das WIFI NÖ seine Palette um einen im deutschsprachigen Raum einzigartigen Lehrgang. Ähnliche Ausbildungen gibt es lediglich in Paris und Mailand. Nach dem 3-semestrigen Lehrgang können Absolventen in den Tourismussektor einsteigen und Gesamtkonzepte für innovative Gastronomie- und Hotelbetriebe entwickeln – oder bahnbrechende Ideen für Lebensmittelproduzenten konzipieren. Der Lehrgang startet erstmals im Oktober 2017 in St. Pölten.

Der Weg zum akademischen Abschluss Fotografie

Wer beruflich mit Fotografie zu tun hat oder auch aus seiner Leidenschaft für das Fotografieren eine zukunftsträchtige Karriere machen möchte, braucht dafür die entsprechenden Kompetenzen. Im akademischen FH-Lehrgang Angewandte Fotografie in Kooperation mit der Fachhochschule St. Pölten lernen die Studierenden in Theorie und Praxis die Grundlagen professioneller Fotografie und erwerben einen anerkannten akademischen Abschluss.

Es werde Licht!

Ausgezeichnete Berufsaussichten verspricht auch der akademische Lehrgang „Light Engineering & Design“. Denn die Beleuchtungsindustrie befindet sich derzeit in einem fundamentalen Veränderungsprozess. Neue Techniken bieten neue Möglichkeiten, erhöhen aber auch die Anforderungen in der Praxis. Für gut ausgebildete Praktikerinnen und Praktiker ergibt sich die Chance, den Übergang von traditionellen Beleuchtungstechniken zu modernen Lichtlösungen wirtschaftlich erfolgreich zu nutzen.

Nähere Informationen zu allen akademischen Lehrgängen finden Sie auch auf www.noe.wifi.at/akademisch.