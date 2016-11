Besonders im Advent, der vermeintlich stillsten Zeit des Jahres, wird unser Nervenkostüm oft stark belastet: Geschenk-Listen erstellen (und niemand dabei vergessen), Einkaufsstress, dazwischen Weihnachtsfeiern, Einladungen für und von Freunden, der Nikolo für die Kinder und natürlich der Weihnachtsputz zu Hause. Wie man das vermeidet?

Hier einige Tipps, wie Sie dem Weihnachtsstress ein Schnippchen schlagen können:

Erstellen Sie bis spätestens zwei Wochen vor dem Fest eine Checkliste mit Zeitplan, um nichts Wichtiges zu vergessen.

Machen Sie nicht alles alleine, geben Sie Arbeiten an andere Familienmitglieder ab.

Vermeiden Sie „Last-Minute“-Aktionen.

Nehmen Sie sich einen Tag frei für Besorgungen.

Vermeiden Sie überzogene Erwartungen an das Weihnachtsfest. Es muss nicht immer alles perfekt sein.

Auch Kurzaufenthalte bieten eine ideale Möglichkeit um den Alltag ein paar Tage hinter sich zu lassen und sich Zeit für die Gesundheit zu gönnen. Planen Sie im Advent bewusst eine Auszeit ein, zum Beispiel mit dem Angebot „Entspannung.im.Advent“ im Lebens.Resort Ottenschlag.

Entspannung.im.Advent

2 Übernachtungen mit Xund-Genießer-Vollpension im Wohlfühlzimmer

Xundes Frühstücksbuffet für einen guten Start in den Tag

Mehrgängige Menüs mittags und abends, genussvoll zubereitet aus regionalen, biologischen Produkten

Xund-Drink zur Begrüßung, Teebar

Freie Nutzung des Wohlfühlbereichs mit Hallenbad, Whirlpool, Sauna sowie Ruheraum

1 Heilmassage, 35 min + Infrarot, 15 min

1 Entspannungsbad

Nutzung eines Sportequipments Ihrer Wahl für einen halben Tag (Nordic Walking Stöcke, Langlauf- oder Schneeschuhausrüstung)

Teilnahme am Lebens.Resort-Aktivprogramm, Benützung des Fitnessraums

Flauschiger Bademantel für die Dauer des Aufenthaltes

Nettes Dankeschön für Ihren Besuch



Pauschalpreis pro Person ab € 235,-

Preis exkl. Nächtigungstaxe

Angebot gültig im Dezember 2016

Handeln, bevor es zu spät ist

Bereits bei ersten Anzeichen einer Überforderung sollte man handeln. Denn auch psychische Erkrankungen, wie Burnout, Depressionen oder Angststörungen können die Folge von zu viel Stress sein.

Früherkennung und Therapie sind wichtige Schritte zur mentalen und körperlichen Erholung. Während eines Aufenthaltes im Lebens.Resort Ottenschlag (Waldviertel) können Sie mit erfahrenen Fachleuten die eigene Situation analysieren und neue Lösungsstrategien finden, die für Ausgeglichenheit, Entspannung und Gesundheit sorgen. Im Fokus steht die Lebensstiloptimierung basierend auf den drei Säulen: mentale Gesundheit, Bewegung und Ernährung. Auch Rehabilitationsaufenthalte für Menschen, die bereits von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, werden angeboten.

Nähere Informationen & Buchung:

Xundheitsstraße 1, 3631 Ottenschlag

Tel. +43 (0)2872/20 0 20

info@lebensresort.at

www.lebensresort.at

Das Lebens.Resort Ottenschlag ist ein Beste Gesundheit-Betrieb. Der Name „Beste Gesundheit“ steht für die Partnerschaft führender niederösterreichischer Gesundheitsbetriebe. Ob Kur, Rehabilitation oder aktive Gesundheitsvorsorge: Die Beste Gesundheit-Betriebe garantieren medizinische Kompetenz in vielfältigen Indikationsbereichen. Ein Weihnachtsgeschenk-Tipp: Bestellen Sie im Webshop einfach und sicher Wertgutscheine zum Einlösen in den Partnerbetrieben und schenken Sie damit im wahrsten Sinne des Wortes „BESTE GESUNDHEIT“: www.beste-gesundheit.at