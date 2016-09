Der sympathische Hit-Garant aus Paris ist nicht nur mit Songs aus eigener Feder wie „Love Is Gone“, „When Love Takes Over“, „Sexy Bitch“, „Titani- um“, “She Wolf”, “Lovers on the Sun”, “Dangerous” oder “This one ́s for you” extrem erfolgreich. Guettas Produktionen von Top-Acts internationaler Superstars wie Rihanna, Usher, Kelly Rowland, Snoop Dog, Akon, Taio Cruz, Chris Brown & Flo Rida besetzten wechselweise die Top-Ränge sämtlicher europäischer Charts und die US-Billboard-Charts. Nun kommt der Superstar nach langem wieder nach Österreich in die Wiener Krieau um mit seinen Fans ein unvergessliches Partywochenende zu feiern.

