Unsere Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. Um diese zu bewahren spielt vor allem körperliche Aktivität eine tragende Rolle um bis ins hohe Alter mobil zu bleiben. Bewegung ist eines der Grundprinzipien menschlichen Lebens. Der Mensch braucht deshalb ein Mindestmaß an Bewegung, damit Körper und Geist überhaupt funktionsfähig bleiben.

Beweglichkeit, Muskelkraft, Koordination lassen sich nicht nur im jungen sondern auch im hohen Alter durch regelmäßige körperliche Aktivität wesentlich steigern!

– weiß Dr. Sabine Stangl, ärztliche Leiterin im Gesundheitsresort Königsberg.

Mit zunehmenden Alter ist es jedoch wichtig vorab eine professionelle Beratung und Betreuung in Anspruch zu nehmen. Dies garantiert nicht nur ein richtiges Training, sondern vor allem Sicherheit um etwaige Verletzungen zu verhindern. Das Gesundheitsresort Königsberg bietet für eine medizinische Bewegungstherapie einen österreichweit einzigartigen 600m2 großen Indoor-Bewegungsbereich, das THERARAMA. Unter professioneller Betreuung wird hier im Rahmen von Einzel- und Kleingruppen mit topmodernen Therapiegeräten Ausdauer, Kraft und Koordination geschult.

Körperliche Aktivität macht jedoch nicht unsere gesamte Gesundheit aus

Psychische Erkrankungen stellen ein zunehmendes gesellschaftliches Problem dar. Auch in Österreich wird eine konstante Zunahme an Krankenstandstagen aufgrund von Angsterkrankungen, Depressionen, Burnout und anderen psychischen Erkrankungen verzeichnet. Arbeitsausfälle, Frühpensionierungen, Probleme in Familien und Beziehungen sind häufig die Auswirkungen. Achten Sie deshalb auch auf eine gesunde Wok-Life Balance und ignorieren Sie nicht etwaige Anzeichen solcher Erkrankungen.

Das Gesundheitsresort Königsberg hat es sich neben der Behandlung von Gefäßerkrankungen und Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat auch zur Aufgabe gemacht, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen und auch präventiv entgegenzuwirken. Ein Team aus hochqualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bietet gezielte Diagnostik und ein umfangreiches Behandlungskonzept. Die ortsgebundene natürliche Kohlensäure, welche eine durchblutungsfördernde Eigenschaft hat, wird dabei mit vielfältigen Therapien kombiniert.

Im Rahmen des ganzheitlichen Angebots wird im Gesundheitsresort Königsberg auch auf eine angenehme Hotelatmosphäre mit persönlicher Betreuung und gesunder Ernährung mit regionalen Produkten größter Wert gelegt. Der Küchenchef und sein Team verarbeiten dabei bewusst saisonale und biologisch hergestellte Produkte aus der Buckligen Welt. Dafür wurde das Resort mit einer Gault Millau Haube als auch einer Grünen Haube prämiert.

Das Gesundheitsresort KÖNIGSBERG Bad Schönau ist ein Beste Gesundheit-Betrieb. Der Name „Beste Gesundheit“ steht für die Partnerschaft führender niederösterreichischer Gesundheitsbetriebe. Ob Kur, Rehabilitation oder aktive Gesundheitsvorsorge: Die Beste Gesundheit-Betriebe garantieren medizinische Kompetenz in vielfältigen Indikationsbereichen. Ein Weihnachtsgeschenk-Tipp: Bestellen Sie im Webshop einfach und sicher Wertgutscheine zum Einlösen in den Partnerbetrieben und schenken Sie damit im wahrsten Sinne des Wortes „BESTE GESUNDHEIT“: www.beste-gesundheit.at

