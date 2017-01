Vertrauensarzt in Gefahr

Immer mehr Menschen unterschreiben das Volksbegehren SOS Medizin und helfen damit, die medizinische Versorgung zu sichern

Die Bundesregierung hat kurz vor Weihnachten beschlossen, die Kostensteigerung im Gesundheitswesen um 4,3 Milliarden zu kürzen. Damit kommen auf Patienten, aber auch auf Ärzte massive Einschnitte zu. Die NÖ Ärztekammer sieht dabei nicht tatenlos zu und hat ein deutliches Zeichen gesetzt. „Wir sammeln derzeit Unterstützungserklärungen für das Volksbegehren „SOS Medizin“ und rufen alle Menschen in Österreich auf, mit ihrer Unterschrift den niedergelassenen Arzt ihres Vertrauens zu retten. Denn auch er ist in Gefahr“, meint der Präsident der NÖ Ärztekammer, Dr. Christoph Reisner, MSc.

Neben den Hausärzten und Fachärzten mit Kassenvertrag soll es auch Einsparungen bei den Wahlärzten geben. „Die Kostenrückerstattung der Wahlarzthonorare soll eingedämmt und so die Patienten vermehrt zur Kasse gebeten werden“, ergänzt der Vizepräsident der NÖ Ärztekammer, MR Dr. Dietmar Baumgartner. Auch Spitalsärzte werden die Neuerungen zu spüren bekommen. „Leistungen aus den Ordinationen werden zwangsläufig in Spitalsambulanzen verlegt werden, was zu einer Aufweichung der Arbeitszeithöchstgrenzen für Spitalsärzte führen könnte“, meint Dr. Ronald Gallob, ebenfalls Vizepräsident der NÖ Ärztekammer.

Um diese massiven Verschlechterungen zu verhindern, hat die NÖ Ärztekammer das Volksbegehren „SOS Medizin“ ins Leben gerufen. Wenn dieses österreichweit 100.000 Menschen unterschreiben, muss sich das Parlament erneut mit dem Gesetz befassen.

Volksbegehren „SOS Medizin“ – die Forderungen

Erhalt ärztlicher Einzelordinationen und Gruppenpraxen

Die Betreuung und Behandlung, die heute von niedergelassenen Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten in Wohnortnähe erbracht werden, sollen künftig zum Teil in Ambulatorien oder große Gesundheitszentren verlagert werden. „Obwohl aus zahlreichen Studien bekannt ist, dass die Österreicher ihren Hausarzt sehr schätzen, kann dieser bei der Eröffnung eines Zentrums in der Umgebung seinen Kassenvertrag verlieren“, zeigt sich Reisner betroffen und ergänzt: „In einem Zentrum arbeiten viele Ärzte. Das wertvolle, oft langjährige Vertrauensverhältnis zum Hausarzt oder Facharzt gehört dann der Vergangenheit an.“

Erhalt der Arbeitszeitobergrenzen für Spitalsärztinnen und Spitalsärzte

Wenn Leistungen aus Ordinationen in Spitalsambulanzen verlagert werden, könnte dies zu einer Aufweichung von Arbeitszeithöchstgrenzen für Spitalsärzte führen. Gallob: „Zumutbare Arbeitszeitobergrenzen sind ein unabdingbares Qualitätsmerkmal“.

Beibehaltung der Kostenrückerstattung von Wahlarzthonoraren

„Eine mögliche Streichung der Wahlarztkostenrückerstattung, auf die Patienten in Österreich seit 1955 ein Recht haben, würde vor allem sozial schlechter gestellte Patienten treffen“, erläutert Baumgartner, der eine Verdrängung der Wahlärzte aus dem Gesundheitssystem befürchtet.

Ärztekammer NÖ

Direkte Medikamentenabgabe durch den Arzt

Eine Aufgabe von Ärzten in Ordinationen ist es, ihren Patienten die für die Therapie notwendigen Medikamente zu verordnen. „Wenn ein rascher Therapiebeginn wichtig ist, Patienten nicht mobil sind, wie z.B. ältere Menschen oder Eltern von Kleinkindern ohne Auto, oder bei Visiten, sollen Ärzte bestimmte Medikamente direkt abgeben dürfen. Dies würde für viele Patienten eine große Erleichterung darstellen“, ist Reisner überzeugt und rechnet mit Unterstützung aus der Bevölkerung für das Volksbegehren „SOS Medizin“.

So können Sie das Volksbegehren „SOS Medizin“ unterstützen

Unterstützungserklärungen erhalten Sie in der aktuellen Ausgabe der NÖN, bei Ihrem Arzt oder auf www.sos-medizin.at.

Unterstützungserklärung am Gemeindeamt ausfüllen, unterschreiben, bestätigen lassen und abgeben oder nach der Bestätigung durch die Gemeinde bis 28.2.2017 an Dr. Christoph Reisner, MSc, p.A. NÖ Ärztekammer, Wipplingerstraße 2, 1010 Wien senden.

100.000 Unterschriften werden benötigt

Ärztekammer-Vizepräsident Dr. Gerrit Loibl, MSc, war von der ersten Minute an ein Verfechter des Volksbegehrens: „Ein Volksbegehren ist das einzige demokratiepolitisch relevante Protestmittel, um gegen ein bestehendes Gesetz vorzugehen und zu erreichen, dass dieses nochmals von den Abgeordneten im Parlament behandelt werden muss.“ Zur Einleitung des Volksbegehrens „SOS Medizin“ müssen in einem ersten Schritt zumindest 8.401 Unterstützungserklärungen beim Innenministerium einlangen. Von diesem wird dann ein Zeitraum von acht Tagen festgesetzt, innerhalb dessen die Differenz auf die notwendigen 100.000 Unterschriften gesammelt werden muss. Sobald 100.000 Personen ein Volksbegehren unterzeichnet haben, muss das Thema vom Nationalrat aufgegriffen und neuerlich diskutiert werden.

Weitere Infos auf www.sos-medizin.at und www.facebook.com/sosmedizin