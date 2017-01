In 9 Schritten zum PR-Profi

Ab 3.3.2017 bietet das WIFI St. Pölten einen neuen, kompakten Lehrgang zum Thema Public Relations an. Der Lehrgang dauert vier Monate, schließt mit einem Diplom und behandelt Presse- und Medienarbeit bis hin zu Corporate Publishing und Online-PR. „Aus der Praxis wissen wir, dass Öffentlichkeitsarbeit oft wenig strukturiert und punktuell wahrgenommen wird. Chancen bleiben oft ungenutzt. Andererseits braucht eine fundierte Weiterbildungsmaßnahme auch zeitliche und finanzielle Investition, die gerade für EPUs und kleinere Unternehmen oft schwer zu ermöglichen ist. Wir haben gemeinsam mit unserem Trainerteam einen praxisnahen Lehrgang entwickelt, der die Bearbeitung des eigenen PR-Projekts schon während des Lehrgangs ermöglicht und andererseits auch mit entsprechender Landesförderung für Unternehmen ausgestattet ist.“, skizziert Brigitte Thür, Produktmanagerin im WIFI die Vorteile des neuen Bildungsangebotes. Eine kostenlose INFO-Veranstaltung findet am 31.1.2017 im WIFI St. Pölten statt.

Sekretariat war gestern – Kreativassistenz ist heute!

Ein bisschen Werbung hier, eine Aktion dort, schnell ein Werbebrieferl an alle Kunden verschicken und dann ist da noch die Idee, einen Firmenfolder aufzulegen… So stellt der Chef sich das vor, aber woher die Zeit dafür nehmen? Und vor allem, wie geht man das eigentlich richtig an? Selbst erfahrene Büro-Profis stehen da oft vor ganz neuen Herausforderungen. Mit dem Lehrgang „Kreativassistenz in der Wirtschaft“ begleitet das WIFI Niederösterreich den Aufgabenwandel im Büroalltag. Der Lehrgang richtet sich vor allem an Mitarbeiter in kleinen und mittleren Unternehmen, die zunehmend kreativ-gestalterische Aufgaben übernehmen, sowie an Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung, die eine multifunktionale Position mit gestalterischen Schwerpunkten im Bereich Werbung und Eventmanagement innehaben. Der Lehrgang startet am 17.2.2017, Anmeldung noch möglich!

Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3

Im Frühjahr 2017 startet auch wieder das Kreativwirtschaftscoaching „C hoch 3“ gemeinsam mit der Kreativwirtschaft Austria. 20 Kreativschaffende können kostenlos teilnehmen und voneinander lernen, um unternehmerisch zukunftsfit zu bleiben. Seit der Einführung von „C hoch 3“ im Jahr 2008 konnten bereits über 700 angehende, frischgebackene und bereits etablierte Kreativschaffende aus Bereichen wie Design, Mode, Architektur, Multimedia, Fotografie, Werbung etc. ihre Unternehmen aufbauen, Geschäftsmodelle weiterentwickeln, professionelle Kooperationen eingehen und gemeinsam die Herausforderungen der Selbstständigkeit meistern. Die Bewerbung ist noch bis 24. Februar 2017 auf www.kreativwirtschaft.at/choch3 möglich.

Vielfältiges Seminar-Angebot

Neben diesen Lehrgängen bietet das WIFI New Design Centre aber auch ein sehr vielfältiges Seminar-Angebot für alle jene, die Kreativität für ihren beruflichen Erfolg nutzen wollen. Sei es Themen wie Social Media, Werbetexte, Fotografie oder Film – wecken Sie Ihre kreativen Fähigkeiten und machen Sie damit Ihren Arbeitsalltag interessanter!

„Wir orientieren uns an den wirtschaftlichen Anforderungen und arbeiten eng mit den Branchenvertretern zusammen. Partner wie die New Design University oder die Fachhochschule St. Pölten ermöglichen uns die Durchlässigkeit in die akademische Ausbildung, die dann auch Branchenpraktikern offen steht.“, erläutert die Produktmanagerin Brigitte Thür die Angebotsstrategie. „Wir freuen uns, wenn Interessierte unsere kostenlosen INFO-Veranstaltungen in Anspruch nehmen. Erfahrungsgemäß sind persönliche Beratungsgespräche für die Wahl der richtigen Bildungsmaßnahme unverzichtbar. Außerdem gibt es in Niederösterreich gute Fördermöglichkeiten, über die wir ebenfalls informieren können.“

Das gesamte kreative Kursangebot finden Sie auf www.noe.wifi.at/kreativprogramm

Kurs-Tipps

Lehrgang Kreativassistenz in der Wirtschaft

17.2. – 1.7.2017, WIFI St. Pölten

Diplomlehrgang Public Relations

3.3. – 30.6.2017, WIFI St. Pölten

Basislehrgang Berufsfotografie

9.3. – 24.6.2017, WIFI St. Pölten

Imagefilmproduktion

20.2. – 23.2.2017, WIFI St. Pölten

Sicher besser schreiben!

8.3. – 9.3.2017, WIFI Mödling

Das WIFI bringt kreative Kompetenz in Niederösterreichs Betriebe: 2016 feierten bereits 5 Damen den erfolgreichen Abschluss, der nächste Lehrgang startet in Kürze.