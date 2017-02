Von 04.-05. März findet in Hollabrunn traditionell die AUTOPUR statt und zeigt dabei alle Modellneuheiten 2017 von Audi. Im Autohaus Eissner erwartet Sie die sportliche Q-Serie welche von den zwei brandneuen Modellen Q2 und Q5 dominiert wird.

Der neue Audi Q2 betritt die Bühne - ein urbaner Typ mit Ecken und Kanten, ein eigenständiger Charakter mit ganz neuer, geometrischer Formensprache. Betont selbstbewusst und mit kraftvollen TFSI- und TDI-Motoren, die 116 bis 190 PS leisten und optional mit dem permanenten Allradantrieb quattro zu haben sind.



Sportlich und kraftvoll, urban und kompakt: Der neue Audi Q3 intense+ hinterlässt schon auf den ersten Blick einen bleibenden Eindruck. Hochwertige Serienausstattung, wie z.B. LED-Hauptscheinwerfer oder die Komfortklimaautomatik unterstreichen den exclusiven Charakter des Q3 intense+, begleitet von einem Preisvorteil von bis zu 3.288,– Euro.



Überlassen Sie nichts dem Zufall. Ganz gleich, ob es um Komfort, Stil oder Dynamik geht: Der Audi Q5 überzeugt vom ersten Moment an. So ausdrucksstark ist sein Auftritt, so kraftvoll sein Antrieb, so wegweisend seine Technologien. Und so vielfältig Ihre Möglichkeiten. Jeden Tag aufs Neue - mit dem Audi Q5.

Ihr Audi Service Betrieb Autohaus Eissner

Znaimer Straße 59 u. 66

2020 Hollabrunn



Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Homepage unter www.eissner.at und liken Sie unsere Facebookseite: www.facebook.com/AutohausEissner



