Perfekt präparierte Pisten, Pulverschnee und atemberaubende Veranstaltungen. Lackenhof am Ötscher bietet Kindern und Eltern ein traumhaftes Skivergnügen. Die Skigebiete Lackenhof am Ötscher und Hochkar zählen zu den größten Niederösterreichs und sind durch ihre Schneesicherheit und Pistenvielfalt bekannt. Hier findet garantiert jeder seine Lieblingspiste.

Hochkar-Ötscher

Atemberaubende Feuershow Fire & Ice

Heiß her geht es zu Beginn der Semesterferien im Skigebiet Lackenhof am Ötscher. Nicht nur beste Pisten und urige Hütten warten auf die Gäste. Denn: Die Ötscher-Arena Lackenhof ist am 4. Februar 2017 ab 16.20 Uhr Schauplatz der atemberaubenden Feuershow Fire & Ice.

Mit sensationellen Inszenierungen, künstlerischen Darbietungen und tollen akrobatischen Elementen rund um das Feuer wird die Feuershow-Truppe Daidalos den Gästen ab 17.00 Uhr eine einzigartige Show unter freiem Himmel bieten. Abgerundet wird dieses feurige Spektakel mit einem vielseitigen Rahmenprogramm. Funkensprühendes Schauschmieden, flambierte Köstlichkeiten, heiße Cocktails an der Icebar und feurige Rhythmen von DJ Smash lassen keine Wünsche mehr offen. Um 18.20 Uhr schließlich wird der Himmel über Lackenhof von einem großen Feuerwerk erhellt.

Einzigartig: Alle Besucher haben an diesem Nachmittag zwischen 17.20 und 18.20 Uhr die einmalige Gelegenheit, eine Taxifahrt mit einer der Pistenraupen zu erleben. Bei besten Pisten- und Schneeverhältnissen sind alle Liftanlagen in Betrieb. Auf in die Ferien nach Lackenhof am Ötscher!

