Am letzten Samstag im Jänner setzt die Gemeinde Gaweinstal den feierlichen Schlusspunkt der G3 Eck-Eventserie. Mit einem anspruchsvollen Programm zeigt sich die Marktgemeinde von einer sehr sportlichen und stimmungsvollen Seite. Der Zauberer Magic Bertoni und die Theatergruppe Gaweinstal versprechen eine kindgerechte Bühnenshow für die kleinen Shoppinggäste des G3. Zahlreiche Musiker, wie etwa das Jugendchororchester Duck Tales, der Chor der Neuen Mittelschule Gaweinstal, die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Gaweinstal und die Singenden Senioren sorgen für ein abwechslungsreiches Musikprogramm an diesem Shopping-Samstag. Einladende Beats und Moves sind auch von der Line-Dance-Gruppe Gaweinstal sowie der Bauchtanzgruppe Bauchfrei zu erwarten. Der Goju Ryu Karateclub Gaweinstal wird ebenfalls für eine spannende Show auf der G3 Eck-Bühne sorgen.

100 Jahre Gaweinstal

Gaweinstal ist im Hügelland des Weinviertels in Niederösterreich gelegen. Die Geschichte des ehemals unter „Gaunersdorf“ bekannten Orts geht auf das Jahr 1050 zurück. 1917 erhielt der Ort seinen heutigen Namen, was auch Anlass für zahlreiche Feiern im heurigen Jahr ist. Heute umfasst die Gemeinde Gaweinstal die Ortsgemeinden Schrick, Höbersbrunn, Martinsdorf, Atzelsdorf, Pellendorf und Gaweinstal und verfügt über ein vielfältiges Angebot an äußerst aktiven Vereinen in allen Ortsgemeinden. Hackls Marille im Weinviertel und die Ortsweinbauvereine Gaweinstal und Martinsdorf präsentieren am 28. Jänner im G3 Eck ihre regionalen Köstlichkeiten. Roman Schweighofer sorgt mit einem eigenen Marktstand zusätzlich für die Verköstigung von Edelbränden und Likören aus der Region.

G3/H. Klemm

Bildunterschrift © G3/H. Klemm:

Blick auf das Gemeindeamt Gaweinstal