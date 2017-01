Die Gemeinde Gaweinstal – größte Gemeinde des Bezirks Mistelbach – eröffnete am letzten Freitag im Jänner den G3 Eck-Event mit traditionellen Klängen der Musikvereine der Großgemeinde und einer Willkommensrede von Bgm. Richard Schober. Das anschließende Bühnenprogramm mit Darbietungen des Zauberers Magic Bertoni und der Theatergruppe Gaweinstal begeisterte vor allem die kleinen Shoppinggäste des G3 Shopping Resort Gerasdorf. Das Jugendorcherster Duck Tales der Musikkapelle Gaweinstal und Umgebung, die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Gaweinstal und die Mezzosopranistin Elizabeth Dobie-Sarsam sorgten für schwung- und klangvolle Performances auf der G3 Eck-Bühne. Am Nachmittag des Shoppingsamstags begeisterte der Goju Ryu Karateclub Gaweinstal mit einem sportlichen Auftritt. Die Bauchtanzgruppe Bauchfrei und die Line-Dance-Gruppe Gaweinstal überzeugten mit spannenden Tanzeinlagen. Die Vielzahl an Shoppinggästen des G3 ließ sich an diesem Samstag von der lockeren Stimmung und den tollen Darbietungen begeistern.

GR Birgit Boyer und Bürgermeister der Marktgemeinde Gaweinstal Richard Schober vor dem Ortsschild der Marktgemeinde



| G3/H. Klemm

Kulinarische Köstlichkeiten

Neben dem abwechslungsreichen Programm auf der G3 Eck-Bühne konnte sich das Publikum durch die kulinarischen Köstlichkeiten der Gemeinde kosten. Neben süßen und pikanten Leckereien von Hackls Marille und der „Gesunden Gemeinde Gaweinstal“, überzeugten die Ortsweinbauvereine Gaweinstal und Martinsdorf mit edlen Tropfen. Während des gesamten Events hatten die Shoppinggäste die Möglichkeit, unter zwölf Zeichnungen ihre Stimme für das kreativste Bild des neuen „GaweinsTalers“ – gezeichnet von Kindern der Volksschule Gaweinstal – abzugeben. Am Ende des Events wurde das beste Bild von der Gemeinde auf der G3 Eck-Bühne prämiert.

Mit der Gemeinde Gaweinstal fand die erfolgreiche Eventreihe ihr Ende. Gaweinstal sorgte an diesem Samstag für einen aufregenden Abschluss des G3 Eck.