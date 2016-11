Am letzten Samstag im Oktober stellte sich mit der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram die letzte Gemeinde des Jahres auf der G3 Eck-Bühne in Gerasdorf vor. Mit einem anspruchsvollen Programm zeigte sich die Stadtgemeinde von einer sehr sportlichen und überaus stimmungsvollen Seite. Die Kids der Jump Company sorgten mit ihren flotten Moves für eine einzigartige Performance und auch die Bands Austro Folk und Timeless brachten mit ihren einladenden Beats die Shoppinggäste in Schwung. Die kleinen Gäste des G3 durften sich über ein spannendes Bühnenprogramm des Marionettentheaters und des Stadttheater-Vereins Deutsch-Wagram freuen.

Die G3 Eck-Bühne wurde an diesem Samstag besonders schwungvoll mit der Big Band der Musikschule Deutsch-Wagram eröffnet. Danach folgten einleitende Worte des Bürgermeisters der Stadtgemeinde, Friedrich Quirgst, und ein erster Rundblick über die Aussteller des Tages. Die Wagramer Wurscht Kuchl bot mit einem eigenen Marktstand zahlreiche Wurstspezialitäten direkt aus Deutsch-Wagram.

G3/H. Klemm

Außerdem stellten sich der Marchfelder Kunsthaufen und die UDW Basketball Alligators mit einem eigenen Stand im G3 Eck vor. Die Tänzer und Tänzerinnen der Volkstanzgruppe Marchfeld animierten bei ihrem Auftritt die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen und sorgten für eine rundum gute Stimmung im G3. Der vom G3 und Teamsport Zens zur Verfügung gestellte Dressengutschein ging dieses Mal an die Tennisschule Berenz. Vor den Toren des Shopping Resorts lockten zudem Oldtimer-Traktoren die Shoppinggäste an und begeisterten, neben der Vorstellung der neuen Hybridmodelle der Autohäuser Jirku und Vock & Seiter, Liebhaber der motorisierten Fortbewegung.

Am 28. Jänner 2017 präsentiert sich mit der Gemeinde Gaweinstal die nächste Weinviertler Gemeinde im G3 Eck, der Bühne für Gemeinden aus dem Weinviertel