Lackenhof am Ötscher lädt ein zur Ötscher Hüttengaudi.

Mit Radio Arabella, „Blech im Schnee“ und jeder Menge kulinarischer Schmankerl im gesamten Skigebiet.

Martin Fülöp

Was gibt es Schöneres als einen Skitag mit traumhaften Pisten und guter Stimmung überall? In der Arena Ötschertreff, der Eibenhütte und der Wolfshütte wird aufgegeigt. Von den Radio Arabella DJs, vom Musikverein Lackenhof und den Lackenhof Buam mit „Blech im Schnee“ wird am Ötscher ordentlich eingeheizt.

Auf den Sonnenterrassen der gemütlichen Hütten kann man lokale Schmankerl, kühle Getränke und die Kulthits der Radio Arabella DJs ab 10 Uhr genießen. Der Musikverein Lackenhof und die Lackenhofer Buam spielen ab 14 Uhr ganz nach dem Motto „Blech im Schnee“ in der Arena Ötschertreff auf. Schwungvolle Melodien für eine gelungene Hüttengaudi.

Auf zur Ötscher Hüttengaudi!

Das Skiresort Hochkar/Lackenhof am Ötscher

Rene Jagersberger

Hochkar/Lackenhof am Ötscher ist das größte Skiresort Niederösterreichs. Die Verschränkung der beiden Skigebiete erfolgt sukzessive. So gelten bereits alle Liftkarten in beiden Skigebieten, weiters verbindet ein kostenloser Busshuttle die beiden Skigebiete.

Lackenhof am Ötscher, nur rund 140 km von Wien entfernt, gilt als abwechslungsreiches Skigebiet für die ganze Familie. Für die Kleinsten gibt es den Sunny Kids Park mit Zauberteppich, für die etwas Größeren steht ein Funbereich für mehr Spaß auf den Pisten zur Verfügung (abhängig von der Schneelage).

Ötscher

Mit neun Liftanlagen und 19 Pistenkilometern in allen Schwierigkeitsgraden findet sich für jeden Skisportler die passende Piste. In den urigen Après-Skihütten werden Gäste mit regionaltypischer Kost kulinarisch verwöhnt, die dort einen schönen Schneetag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen lassen können. www.oetscher.at

Aktuelle Schnee-, Pisten- und Wetterbedingungen sowie Informationen über Events und Highlights gibt es auf der Facebookseite „Ötscher“ sowie der Homepage www.oetscher.at