Puchberg (NÖ): ganzjähriger Skispaß auf der Wunderwiese .

Auf die Matte, fertig los! – so lautet das Motto der Anfang Dezember eröffneten Wunderwiese in Puchberg am Schneeberg. Moderne Mattenskihänge machen Skivergnüngen das ganze Jahr möglich. Ob mit oder ohne Schnee, Spaß ist auf jeden Fall garantiert.