Der Mödlinger Erich Fuker war seit mehr als 4 Jahrzehnten im Dienst der Volksbank. Im Jahr 2004 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung in Baden, war von 2009 bis 2013 Vorstandsvorsitzender des Hauses, von 2013 bis 2015 Vorstandsmitglied der Volksbank Wien-Baden AG. Nach der Fusion mit der Zentralorganisation betreute er bis zuletzt mit vollem Engagement „seinen“ Markt, die Region Baden, Mödling und das Triestingtal. Nebenher war er seit vielen Jahren in der Wirtschaftskammer NÖ aktiv, war lange Jahre Gremiumsmitglied in der Bausparkasse und der Volksbanken-Akademie.

Die Funktionäre der Verwaltungsgenossenschaft der ehemaligen Volksbank Baden luden nun zum Ende seiner aktiven Karriere in der Volksbank Kunden, Geschäftspartner und Kollegen zur gemeinsamen Feierstunde, um ihm zum Abschied Dank und Anerkennung auszusprechen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Landtagspräsident Vizebgm. Franz Gartner begrüßte die Gäste und bat den Vorstandsvorsitzenden der VOLKSBANK WIEN AG, Generaldirektor DI Gerald Fleischmann um seine persönlichen Dankesworte für den Jubilar.

Filmische Einblicke in den letzten großen Umbau der Volksbank-Gebäude am Hauptplatz in Baden waren für alle Gäste sehr interessant. Besonders unterhaltsam war die Gesprächsrunde von Prof. Mag. August Breininger. Er plauderte mit der FIWI-Obfrau Sabine Wolfram, dem ehemaligen Geschäftsleiterkollegen Peter Böhm und Fukers langjährigem Kollegen aus Baden, Dir. Mag. Günter Alland über die Person Erich Fuker.

Neben vielen lustigen Anekdoten von gemeinsamen Erlebnissen hob die Talk-Runde vor allem hervor, dass der Jubilar von Kollegen und Kunden neben allen fachlichen Qualifikationen wegen seiner Menschlichkeit, seiner humorvollen Art und seinem unermüdlichen Engagement geschätzt wird.

Fuker will auch künftig nicht ganz stillhalten

Natürlich kam Erich Fuker zum Abschluss auch selbst zu Wort und bedankte sich bei allen für die anerkennenden Worte. Er versprach, seine neu gewonnene Freizeit zu genießen und verriet, dass er natürlich nicht ganz „stillhalten“ kann. In Kürze wird er bereits eine erste Geschäftsidee mit einem Partner in Mödling umsetzen, als ambitionierter Schallplattensammler eines seiner Hobbies nutzen und restaurierte Juke-Boxen vertreiben.

In angenehmer Runde bei bester kulinarischer Betreuung durch die Familie Ramberger wurde mit dem Junggebliebenen noch lange gefeiert.