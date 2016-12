In 2 Jahren vom Ing. zum Dipl.-Ing. (FH)

- unter diesem Motto bietet das Studienzentrum Weiz berufsbegleitende Studienlösungen in der Technik an, welche speziell auf praxiserfahrene Ingenieure zugeschnitten sind. Durch die Anrechnung jener Kompetenzen, welche im Rahmen einer HTL-Ausbildung und in der Praxis erworben wurden, kann die Studiendauer von 8 auf 4 Semester verkürzt werden. Es handelt sich um Diplomstudien der Hochschule Mittweida, Abschluss ist der akademische Grad Dipl.-Ing. (FH) bzw. Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) mit 240 ECTS-Punkten.

Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Wilfried Dornhackl, MBA, Absolvent Wirtschaftsingenieurwesen nützte das Angebot des Studienzentrums Weiz und studierte gleich nach der HTL erfolgreich weiter.

Optimaler Studienablauf für Berufstätige

Mit der Kombination aus Präsenzveranstaltungen und Fernstudienelementen ist der Studienablauf perfekt auf die Bedürfnisse Berufstätiger abgestimmt. Die Vorlesungen finden 6 bis 7 Mal pro Semester geblockt am Wochenende (Freitag und Samstag) am Studienstandort statt, am Semesterende wird eine Block- bzw. Prüfungswoche abgehalten. Dies ermöglicht den Studierenden flexible Zeiteinteilung und eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie.

Aufgrund der steigenden Unternehmensanforderungen hinsichtlich Gesamtkompetenz in Technik und Betriebswirtschaft war das vom Studienzentrum Weiz angebotene Studium die ideale Fortsetzung zum HTL-Abschluss und meiner Berufspraxis.

Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Wilfried Dornhackl, MBA, Absolvent Wirtschaftsingenieurwesen

Kaderschmiede für Führungskräfte

Mehr als 4.500 Berufstätige haben in den vergangenen Jahren über das Bildungsnetzwerk von Studienzentrum Weiz und Ingenium Education ihren Hochschulabschluss absolviert und damit die Chance genutzt, sich weiterzuentwickeln und berufliche Erfolge einzufahren. Die Wertschätzungen von Industrie und Wirtschaft wird durch die erfolgreichen Karrieren der Absolventen bestätigt, mehr als 2 Drittel der rückgemeldeten Absolventen sind bereits in Führungspositionen.

Zur Auswahl stehen die Studienrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik und Technische Informatik an insgesamt 15 Studienstandorten in ganz Österreich.

NEU: Im März 2017 startet erstmalig der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen am Standort HTBL Hollabrunn!

Besuchen Sie unseren Infoabend am 13.12.2016 um 18.00 Uhr an der HTBL Hollabrunn - wir informieren und beraten Sie ausführlich und beantworten alle offenen Fragen rund ums Studium (um Voranmeldung wird gebeten).

Weitere Studienstarts im Frühjahr 2017:

Elektrotechnik am Standort HTBLuVA Wr. Neustadt

Wirtschaftsingenieurwesen am Standort Bulme Graz

Maschinenbau an der HTBLA Fulpmes

