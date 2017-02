Von 04.-05. März findet in Zwettl traditionell der Zwettler Autofrühling statt und zeigt dabei alle Modellneuheiten 2017 von Audi. Im Autohaus Berger erwartet Sie die sportliche Q-Serie welche von den zwei brandneuen Modellen Q2 und Q5 dominiert wird.

Autohaus Waldviertel



Der neue Audi Q2 betritt die Bühne - ein urbaner Typ mit Ecken und Kanten, ein eigenständiger Charakter mit ganz neuer, geometrischer Formensprache. Betont selbstbewusst und mit kraftvollen TFSI- und TDI-Motoren, die 116 bis 190 PS leisten und optional mit dem permanenten Allradantrieb quattro zu haben sind.



Autohaus Waldviertel



Sportlich und kraftvoll, urban und kompakt: Der neue Audi Q3 intense+ hinterlässt schon auf den ersten Blick einen bleibenden Eindruck. Hochwertige Serienausstattung, wie z.B. LED-Hauptscheinwerfer oder die Komfortklimaautomatik unterstreichen den exclusiven Charakter des Q3 intense+, begleitet von einem Preisvorteil von bis zu 3.288,– Euro.



Autohaus Waldviertel



Überlassen Sie nichts dem Zufall. Ganz gleich, ob es um Komfort, Stil oder Dynamik geht: Der Audi Q5 überzeugt vom ersten Moment an. So ausdrucksstark ist sein Auftritt, so kraftvoll sein Antrieb, so wegweisend seine Technologien. Und so vielfältig Ihre Möglichkeiten. Jeden Tag aufs Neue - mit dem Audi Q5.

Ihr Audi Service Betrieb Autohaus Berger

Kremser Straße 34

3910 Zwettl

Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Homepage unter www.autohaus-berger.at und liken Sie unsere Facebookseite: www.facebook.com/Team-Berger-147658561971668



in Kooperation mit Autohaus Waldviertel - www.autohaus-waldviertel.at