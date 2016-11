Mehrere Passanten erstatteten am vergangenen Freitag ab 22. 12 Uhr Anzeige bei der Polizei , dass ein aggressiver Mann die Fahrgäste belästige und auch mit einem Messer bedrohe. Mehrere Streifen sowie die Diensthundestreife St. Pölten wurden zur Gefahrenerforschung zum Bahnhof beordert.

Mann setzte sich massiv zur Wehr

Als die Beamten eintrafen, stießen sie auch gleich in der Eingangshalle des Bahnhofs auf den Beschuldigten. Der Aufforderung eines Beamten, seine Hände vor seinen Körper zu halten, kam der Mann nicht nach. Stattdessen beschimpfte er die Polizisten und drohte, sie und deren Angehörigen umzubringen.

Daraufhin wurde er aufgefordert, sich mit ausgestreckten Armen gegen die Wand zu lehnen und anschließend von zwei Polizisten fixiert und untersucht. Dabei setzte sich der 42-jährige Mann allerdings massiv zur Wehr und versuchte sich, dem Festhaltegriff zu entziehen.

Aufgrund des besonders aggressiven Verhaltens wurde der Beschuldigte in der Eingangshalle des Bahnhofs festgenommen und in die Polizeidienststelle Amstetten gebracht. Der 42-Jährige blieb aggressiv und stieß auch weiterhin gefährliche Drohungen gegen die Beamten aus. Der Mann wurde schließlich in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Ein Beamter zog sich bei der Festnahme eine schwerere Verletzung im Knie zu.