Von Freitag, 23. September, abends, bis Sonntag, 25. September, mittags, hatte die Landjugend Zeit, das Projekt, das ihr die Gemeinde auftrug umzusetzen: Unter dem Motto „Energie durchströmt die Marktgemeinde“ galt es eine Elektroladestation betriebsfertig zu installieren.

Die Jugendlichen lösten ihre Aufgabe mit viel Kreativität und großem Engagement: Fundamentierung, Leitungslegung, Bodenmarkierung, Wegweiser, Schaukasten, Sitzbank, Fahrradständer, Beleuchtung sowie die gärtnerische Gestaltung – all das wurde in Gruppenarbeit umgesetzt. Zum Abschluss gab es dann eine gut besuchte Präsentation im Gemeindezentrum. Die Landjugendleiter Martina Kirchweger und Patrick Schlögelhofer zeigten in Bild und Ton, was die Landjugend geleistet hatte.

Alle zwölf Kilometer besteht Auftankmöglichkeit

Landtagsabgeordneter Anton Kasser, der zur Präsentation nach Wolfsbach gekommen war, hob als Obmann des Gemeindeverbandes für Umweltschutz die Wichtigkeit einer dichten Infrastruktur an E-Tankstellen im westlichen Mostviertel hervor: „Zumindest alle zwölf Kilometer besteht eine Auftankmöglichkeit, wir haben damit das engste Netz in ganz Niederösterreich“, berichtete er.

Bürgermeister Josef Unter berger zeigte sich natürlich stolz über seine „klimaaktive“ heimische Jugend und lobte sie für die hervorragende Umsetzung des Projektes.