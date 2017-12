"A bsundere Zeit" am Mostviertler Bildungshof Amstetten .

"A bsundere Zeit" war das Motto der diesjährigen Adventkranzweihe am Mostviertler Bildungshof Amstetten. Schüler, Lehrer und Direktor feierten im Rahmen einer Andacht diesen christlichen Brauch.

Pfarrer Peter Bösendorfer zelebrierte die Andacht und erzählte die Geschichte des Adventkranzes, was er bedeutet, woher der Brauch kommt und was er verkündet. Unter den rund 100 gesegneten Adventkränzen war auch einer für das NÖN Büro Amstetten. Der Bildungshof und die NÖN verbinden eine langjährige Partnerschaft in der Berichterstattung.

"Der Schule sind neben der Wissensvermittlung und den sozialen Kompetenzen auch die religiösen Werte ein großes Anliegen", sagte Direktor Gerhard Altrichter.