Die Beamten waren rasch zur Stelle und forderten den 58-Jährigen zu einem Alkotest auf. Daraufhin versuchte der Mann zu Fuß zu flüchten. Den Beamten gelang es, ihn zu fassen und festzunehmen. Sie brachten ihn zur Polizeiinspektion. Während der Fahrt verrichtete der Mann im Polizeiwagen seine große Notdurft, wodurch er seine Kleidung verschmutzte.

In der Arrestzelle verstopfte der Mann die Toilette mit seiner Unterhose und brachte sie so zum Überlaufen. Ein Teil der Zelle wurde überflutet. Der Mann wurde daraufhin in die andere Zelle verlegt. Gegen 21 Uhr klagte er über akute Atembeschwerden. Die Beamten brachten ihn daraufhin ins Landesklinikum. Die Ärzte konnten aber keine Krankheit feststellen.

Am nächsten Tag gab der Mann bei seiner Vernehmung an, sich an nichts mehr zu erinnern und nahm selbst eine Grobreinigung der Arrestzelle vor. Der Mann wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.