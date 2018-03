Brand in Papierfabrik: Mitarbeiter bekämpften Flammen.

In einer Papierfabrik in Hausmening, einer Katastralgemeinde von Amstetten, ist am Sonntag gegen 15.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache eine Maschine in Brand geraten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.

Mitarbeitern gelang es noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, das Feuer zu bekämpfen. Eine Betriebs- und eine freiwillige Feuerwehr übernahmen die Nachlöscharbeiten.

Auch Rettungskräfte standen im Einsatz. Zehn Beschäftigte wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht. Stationäre Behandlung war aber in keinem Fall erforderlich.