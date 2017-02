Mit ihrem neuen Projekt „Amstettner Citysound“ möchte das ehrenamtlich agierende Team des „Amstettner Freundeskreis“ eine neue Bühne für junge Musik aufmachen. Nun sind die Vorarbeiten endlich abgeschlossen und das neue Format geht an den Start. Dafür holte sich der Freundeskreis kompetente Unterstützung in Form der bewährten Partnerschaft mit Robert Geli Gelbmann, der Sparkasse Amstetten und Eugen Wurm von der Werbeagentur „Contrast“ an Bord.

Möglichkeit sich zu präsentieren

Mit dem neuen Format treten an drei Terminen je zwei Bands gegeneinander an. Die Beste der sechs Bands gewinnt einen Auftritt bei „Vegas Baby 2017“ auf der Hauptbühne. Aber auch die anderen Bands sind Gewinner und es gibt neben dem Auftritt und der Möglichkeit sich zu präsentieren weitere Preise. Die Bewertung durch eine Jury und das Publikum wird vor Ort und nach dem dritten Bewerb im Rahmen einer Abschlussparty bekannt gegeben.

Als Veranstaltungsort steht das K1 bei freiem Eintritt fest und der Starttermin ist mit dem 3. März fixiert. Ab 21 Uhr treten im ersten Battle „Snatch“ gegen „Eastwood Haze“ an und werden sich mit lässigem Sound die Gunst von Publikum und Jury erkämpfen.

Weitere Termine sind am 24. März, an dem es zum Duell zwischen „Why Goats Why “ und den „Stereo Bullets “ kommt, und am 7. April treten abschließend die „Echo Hawks“ gegen „alMost unplugged“ an. „Das Wichtigste für uns – viel Spaß, gute Musik und die Luft darf brennen“, freut sich Obmann Georg Riedler auf die Bands und die Eventreihe.