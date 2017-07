„Plötzlich sind am Montag, 26.6., gegen 21.15 Uhr schwere Militärfahrzeuge ohne Nummerntafeln oder sonstiger Kennung durch unsere beschauliche Siedlung gerollt. Die Soldaten hatten ihr Gesicht mit Tarnfarben geschwärzt. Viele Leute hatten Angst“, berichten Anrainer vom Kreuzberg der NÖN.

Navifehler sorgte für „Einmarsch“ am Krautberg

Die Aufregung ist verständlich, erwies sich zuletzt allerdings als grundlos. Ursache für den abendlichen „Einmarsch“ am Krautberg war nämlich ein Navigationsfehler.

Zum Hintergrund: Im Zuge der von der USA geleiteten internationalen Militär-Großübung „Saber Guardian 17“ durchquerten in den letzten Wochen zahlreiche amerikanische und britische Militärkonvois Österreich. Die Einheiten wurden von Deutschland aus in das Einsatzgebiet in Ungarn, Rumänien und Bulgarien verlegt.

„Amerikanischen Truppenteilen wurde dabei die Erlaubnis erteilt, in der Ostarrichikaserne in Amstetten Halt zu machen und auch dort zu übernachten, um ihre vorgeschriebenen Ruhezeiten einzuhalten“, berichtet Kasernenkommandant Oberst Rudolf Halbartschlager.

Behörden waren über die Konvois informiert

Leider habe sich ein Konvoi verfahren und so sei es zu der unliebsamen Überraschung für die Bürger am Kreuzberg gekommen. Die getarnten Gesichter der Soldaten seien einer innermilitärischen Anordnung im Rahmen der Verlegung geschuldet. Die österreichischen Behörden seien natürlich über die Truppenverlegung informiert gewesen und es habe auch Ankündigungen in überregionalen Medien gegeben.

„Das österreichische Bundesheer hat mit diesen Truppenbewegungen nichts zu tun“, betont Halbartschlager. Für die zur Verfügung gestellte Infrastruktur würden die Amerikaner natürlich zahlen. Das laufe aber über das Verteidigungsministerium.

In der Vorwoche durfte der Oberst auch hohen Besuch in der Ostarrichikaserne begrüßen. Der Geschäftsträger der US-Botschaft, Eugene Young, kam nach Amstetten, um die amerikanischen Truppen zu inspizieren.

Der Großteil der Militärkonvois ist inzwischen durch Österreich durchgereist, es könnten aber noch einige kleinere Einheiten folgen. Ob sie im Herbst auch ihre Rückreise über Amstetten führt, ist noch nicht klar.