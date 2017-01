Die Leute haben keine Rücklagen

Für FP-Wohnungsstadtrat Bruno Weber sind nicht die hohen Mietpreise im Privatbereich das Problem, sondern der Umstand, dass die Wohnungswerber meist keine Rücklagen haben. „Genossenschaftswohnungen sind zwar günstiger, aber die Leute können sich oft die Kaution in Höhe von drei Monatsmieten nicht leisten und noch weniger den Baukostenzuschuss ab 6.000 Euro aufwärts. Selbst eine Wohnbeihilfe reiche da oft nicht aus. „Es ist jetzt ja schon wieder eine Mietpreissteigerung von rund vier Prozent vorausgesagt. Die Einkommen der Menschen halten da nicht Schritt“, sagt der FP-Politiker. Zu wenige Mietwohnungen gibt es seiner Ansicht nach in der Stadt nicht. „Aber wenn eine 60-Quadratmeter-Wohnung 650 Euro kostet, ist das natürlich zu viel“. Weber würde Menschen mit geringerem Einkommen raten, in Umlandgemeinden umzusiedeln, wo die Mieten doch deutlich billiger sind als in Amstetten. „Auch in den Ortsteilen ist es zum Teil schon besser, und die Verkehrsverbindungen dorthin sind ja gut. Aber die Leute wollen eben unbedingt in der Stadt bleiben!“



Späte Auswirkung der Flüchtlingswelle

Für VP-Gemeinderat Michael Hofer sind die von der Caritas genannten zehn Euro pro Quadratmeter Miete für eine Wohnung nur bei Privatwohnungen denkbar. Bei Gemeindewohnungen, von denen es natürlich nur eine beschränkte Anzahl gäbe, liege die Miete durchschnittlich bei 3,50 Euro pro Quadratmeter. Dass bei Mietwohnungen die Nachfrage derzeit größer ist, als das Angebot, überrascht den VP-Politiker nicht. Das sei auch eine Folge der Flüchtlingswelle im Jahr 2015. Viele, die damals gekommen seien, hätten inzwischen einen positiven Asylbescheid und müssten sich daher nun selbst eine Wohnung suchen. „Ich verstehe, dass nicht jeder Private Asylberechtigte bei sich aufnehmen will. Denn die meisten haben noch keine geregelte Arbeit und somit auch kein fixes Einkommen. Die Sorge, dann womöglich ein Delogierungsverfahren anstrengen zu müssen, hält Vermieter sicher oft davon ab, eine Wohnung an einen Flüchtling zu geben.“ Für Hofer ist das auch ein Auftrag an die Politik, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Man wisse ja, dass es von der Ausstellung des Asylbescheids an rund zwei Jahre dauere, bis ehemalige Flüchtlinge wirklich integriert seien und Arbeit hätten. „Vielleicht sollten wir uns überlegen, Übergangswohnungen zu schaffen, in denen die Menschen befristet auf Zeit und mit geringen Mietkosten wohnen können.“



Asylberechtigte wandern ab

Auch für SP-Sozialstadtrat Gerhard Riegler ist es keine Neuigkeit, dass die Wohnungssituation in Amstetten gerade im Mietbereich angespannt ist. Die Stadt habe aber natürlich keinen Einfluss auf den Zins, den Privatvermieter verlangten. Asylberechtigte könnten sich um eine Gemeindewohnung bewerben, sofern sie ein Jahr lang in Amstetten lebten (auch die Zeit im Containerdorf wird da angerechnet). „Allerdings gibt es gemäß unseren Richtlinien natürlich auch eine Warteliste. “



Über 500 Euro für 55 Quadratmeter

Grüngemeinderätin Sarah Huber hat bei der eigenen Wohnungssuche erfahren, dass im Privatbereich die Mieten in Amstetten hoch sind. Ich habe mir da eine Wohnung angeschaut, die 55 Quadratmeter groß war, und mehr als 500 Euro gekostet hätte. Das können sich finanzschwache Personen nicht leisten. Gemeindewohnungen seien, so die Grünpolitikerin, natürlich günstiger, aber in der Anzahl beschränkt. „Und bei Genossenschaftswohnungen gibt es entweder eine Kaution oder eine Anzahlung, die sich gerade Asylberechtigte kaum leisten können.“