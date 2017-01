Die Stadt hat all ihre rund 100 Müllsammelstellen (am Bild jene in der Ardaggerstraße) eingezäunt und mit Dächern ausgestattet, um die Behälter vor der Witterung zu schützen und zu verhindern, dass Abfall davon geweht wird. Jetzt muss die Überdachung weg.

| NOEN, Anton Kovacs