Sehr professionell gingen zwei Ganoven ans Werk, die Anfang Februar in den Merkurmarkt an der Wiener Straße in Amstetten einbrachen. Sie dürften die Gegebenheiten vorher genau ausgekundschaftet haben.

Über eine Metallleiter an der Ostseite des Gebäudes kletterten sie auf ein Flachdach. Dort nahmen sie mithilfe von mitgebrachten Schraubenziehern eine Lichtkuppel ab und gelangten so ins Büro. Sie hievten zwei Möbeltresore aufs Dach hinaus und öffneten sie dort.

Diese enthielten allerdings nur einige Papiere, mit denen sie nichts anfangen konnten. Daher kehrten die Täter ins Büro zurück und versuchten mit einem Winkelschleifer die Rückseite des großen Standtresors aufzuschneiden. Dadurch lösten sie allerdings den Alarm aus. Bei der Flucht ließen sie ihre Rucksäcke mit diversen Werkzeugen zurück.

Beobachtungen „bitte bei uns melden!“

Eine Hundestreife war rasch zur Stelle, dennoch gelang es nicht mehr, der Einbrecher habhaft zu werden. Von außen sah der Markt auch zuerst unberührt aus. Die Hunde konnten aufgrund der zurückgelassenen Rucksäcke die Spur aufnehmen. Diese verlor sich aber hinter dem Dornerwirt. Vermutlich stand dort das Fluchtauto.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Alarm wurde um 22.27 Uhr ausgelöst. Die Kriminalisten gehen aber davon aus, dass die Einbrecher sich schon eineinhalb Stunden zuvor zum Merkurmarkt aufmachten. Denn das Abschrauben der Lichtkuppel und auch das Öffnen der Möbeltresore nahm bestimmt einige Zeit in Anspruch.

„Falls jemand also im Bereich Dornerwirt vielleicht zwei Männer mit Rucksack gesehen hat oder auch ein verdächtiges Auto, dann bitte bei uns melden!“, sagt ein Amstettner Kriminalist.

Hinweise erbeten unter 059133/3100!