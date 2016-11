„Wir wollen Hochzeitsfotos, die sich nicht nur das Brautpaar, sondern auch wir in zehn Jahren noch ansehen können“, beschreibt Markus Wurzer (31) den Anspruch, den sich er und sein Geschäftspartner Daniel Schalhas (25) mit dem Team ihres Fotostudios „InShot“ stellen.

„Auftragslage hat sich von 2015 auf 2016 verdoppelt“

Seit eineinhalb Jahren betreiben der Wieselburger und der Steinakirchner, die sich seit ihrer Schulzeit kennen, in der Kubastastraße 8 in Amstetten ein Fotostudio auf 270 Quadratmetern. Spezialisiert haben sie sich auf Hochzeits- und Werbefotografie – mit großem Erfolg: „Unsere Auftragslage hat sich von 2015 auf 2016 in etwa verdoppelt. Wir haben jetzt auch schon die ersten Aufträge für 2018“, freuen sich die Fotografen.

Doch nicht nur die Nachfrage der Kunden bestätigt sie in ihrer Arbeit – auch Experten der Branche haben die Qualität des Fotostudios „InShot“ längst erkannt. So wurden in den letzten Wochen gleich mehrere Bilder von Daniel Schalhas bei verschiedenen Bewerben prämiert. Für das romantische Foto eines Hochzeitspaares im Boot (siehe Bild am Team-Foto oben) wurde er beim NÖ Berufsfotografen-Award in der Kategorie Hochzeitsfotografie mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Von extremen Wetterbedingungen lassen sich die „InShot“-Fotografen nicht aufhalten. Im Gegenteil: Gerade diese Bedingungen machen sie sich auch gern zunutze für einzigartige Hochzeitsfotos wie diesem, welches im Amstettner Edlapark entstanden ist. Es ist eines von drei Fotos, für das Daniel Schalhas beim Wedisson Award prämiert wurde. | Daniel Schalhas

„Wir haben dafür selbst die Schwimmlaternen gebastelt. Hinter diesem Bild steckt zirka ein Tag Arbeit“, verrät Daniel Schalhas. Doch damit nicht genug: Drei seiner Hochzeitsbilder wurden auch noch beim international renommierten „Wedisson Award“ prämiert – darunter ein Bild, das in Amstetten im Edlapark entstand (Bild oben).

Darüber hinaus wurde der gelernte Meisterfotograf in der Kategorie Hochzeitsfotografie auch noch für das Österreich-Team nominiert, das bei der Weltmeisterschaft der Berufsfotografen – dem World Photographic Cup 2017 – antritt. Im Februar 2017 werden die Awards für die besten Fotografen in Japan verliehen.

Doch wie erklärt sich der vielfach ausgezeichnete Fotograf selbst den großen Erfolg? „Die Teamstärke zeichnet unsere Arbeit aus. Wir haben schon über 120 Hochzeiten fotografiert, da bekommt man einfach den Blick für gute Aufnahmen“, meint Daniel Schalhas. „Und man muss auch immer wieder Regeln und Stile brechen“, betont er. Die Kreativität des ganzen Teams fördern die Fotografen von „InShot“ auch regelmäßig durch freie Projekte: „Man muss sich selbst fordern, so bleibt man kreativ“, erklärt Markus Wurzer.