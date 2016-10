Die Bürgerliste „Für Amstetten“ versteht nicht, warum die Straßenlaternen in der Stadt nicht schon längst auf LED-Leuchten umgestellt werden. „Damit würden wir Energie und längerfristig auch Kosten sparen“, sagt Norbert Kunz. Er verweist auf andere Gemeinden im Bezirk wie etwa Wolfsbach, wo die Umstellung auf LED schon abgeschlossen sei.

„Mir ist zwar klar, dass das in Amstetten viel teurer würde, weil wir ja unzählige Lampen haben, aber dennoch sollten wir damit anfangen. Was ich gar nicht verstehe, ist, warum man in der Alten Zeile im Zuge der Sanierung nicht auch gleich die Straßenbeleuchtung umgestellt hat. Jetzt haben wir dort wieder die schon verrosteten alten Lampen stehen“, kritisiert Kunz. Dasselbe gelte für die Bahnhofstraße in Hausmening, die ja auch erst saniert worden sei.

LED-Lampen in neuen Straßenzügen

Baustadtrat Dieter Funke erklärt, dass in neuen Straßenzügen auf jeden Fall bereits LED-Lampen angebracht werden. „Und auch vor Zebrastreifen haben wir auf LED-Lampen umgestellt, um die Ausleuchtung zu verbessern.“

Das gesamte Straßenbeleuchtungsnetz auf LED umzustellen sei bislang aber kein Thema gewesen. „Das ist natürlich auch eine Frage der Kosten. Amstetten kann man nicht mit Wolfsbach vergleichen. Die Umstellung wäre bei uns wesentlich teurer. Man müsste da einmal mit den Stadtwerken sprechen, ob das etwas bringen und wann sich das amortisieren würde.“

Funke gibt auch zu bedenken, dass man nicht einfach in allen Laternen die bisherigen Lampen durch LED ersetzen könnte. „Denn das ergibt eine andere Ausleuchtung. Da muss man sich anschauen, ob man dann nicht auch die Laternen selbst versetzen muss.“

Umstellung wäre Langzeitprojekt

Für Funke wäre eine derartige Umstellung auf jeden Fall ein Langzeitprojekt. „Da müssten wir jedes Jahr eine gewisse Summe im Budget dafür vorsehen.“

Für Umweltstadtrat Gerhard Haag ist die Anregung der Bürgerliste durchaus bedenkenswert. „Bisher hat das niemand thematisiert. Da müsste sich meiner Meinung nach einmal der Bauausschuss darüber Gedanken machen.“